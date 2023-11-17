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【外傭失責】女童旺角街頭獨站大哭　好心港媽報警兼安撫揭外傭不顧而去

育兒資訊 10:36 2023/11/17

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女童旺角街頭獨站大哭，揭外傭突不顧而去。

不少雙職父母都聘請外傭照顧子女，若不幸請到失職的姐姐，隨時會出事。有好心港媽近日在旺角街頭發現一名4、5歲的女童獨站大哭，上前安慰時揭發外傭突不顧而去，於是報警求助。警方到場後不久，涉事外傭再次出現並試圖帶少主逃走，警方追查後通知港媽，女童已安全返家，並已告誡外傭及將事件告知女童父母。

有居於旺角唐樓一樓的港媽，在周三（15日）早上送完兒子上學後，突在家中聽到樓下有女童大哭的聲音，從窗戶看到一名4、5歲的女童獨自抱着毛公仔站在街頭痛哭，港媽於是落樓了解情況，她形容當時「十萬火急」，她嘗試詢問女童家長下落，但女童「喊得好慘」，嚇到全身顫抖，惟有擁抱並安慰她。

附近便利店職員告知，照顧女童的外傭突然「走咗去」，港媽決定報警求助，為緩和女童情緒，她唱歌並安撫她，「妹妹唔喊笑返，又show毛毛公仔畀我。我一隻手打999，一隻手拖住佢」。

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外傭拉小主人想逃走

15分鐘後警員到場，港媽本想將女童交由警方照顧，但女童堅持拖住港媽，她於是幫忙問女童個人資料及家長聯絡電話，惟在驚恐的情況下表達不清晰，「肯hug肯拖我，唔喊冷靜返已經好叻女」。不料，外傭突然返回現場，見警員在場竟想帶女童離開，

妹妹撲埋去喊爆，姐姐抱住妹妹逃走，阿Sir Madam跑住去追。

港媽指後來警員了解事件經過後，已告誡涉事外傭及通知女童父母，並致電她「報平安」，「畀咗case number佢（父母），有需要可以用作通知勞工處及入境處用」。

外傭被狠批不負責任

她狠批涉事外傭不負責任，令女孩無辜受驚感心痛，「我見妹妹冇咗大人陪喊到咁慘，就算唔係我個女，我都好肉痛」，同時慨嘆父母錯信外傭，明言會繼續向警方跟進女童情況。

帖文引起網民熱議，個個狠批外傭失責太過份，「如果發生意外或者俾人拐帶咗點算？呢啲姐姐好冇危險意識」、「出咗事咁點呀！就算工人姐姐有啲咩突發事，都唔可以就咁擺嗰妹妹喺街」也有網民慶幸港媽無私付出，最終令女童安全返家，「好彩有你飛去陪住佢，當時個妹妹一定好驚」。

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責任編輯：王明芳

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