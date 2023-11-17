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媽媽級網民熱推萬寧嬰兒柔濕巾 15重淨化純水 配方符歐盟標準BB放心用

特約 11:30 2023/11/17

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熱門 保暖大法 中一面試 萬千星輝賀台慶 床蝨 名校專區 新聞女王 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新手爸媽

過去幾年，大家都習慣用酒精消毒餐具、雙手、枱凳、門柄……偏偏酒精是BB大敵，不少父母都四出搜尋可靠安全又不含酒精的衛生用品，守護小朋友健康成長。不少媽媽級網民及KOL用過萬寧嬰兒柔濕巾後都話「好好用」，無添加10種化學成分*，配方符合歐盟化妝品標準，配方絕對不含甲醛釋放劑，以及經過1、4二噁烷、甲醇及重金屬測試**，加上經濟實惠，更加是愛家、慳家之選！

低敏配方，經兒科及皮膚專科醫生驗證　用途多元化

皮膚是人體應對外在環境的第一重屏障，常說BB的皮膚比剝殼雞蛋更加幼嫩脆弱，為他們揀選護理產品的時候，除了要注意配方、成分及國際認證，更要隨著小朋友成長，為他們揀選合適的產品，照顧他們不同階段的需要。

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「囡囡半歲大，好為食，成日食嘢，好容易整到嘴仔污糟晒，萬寧初生嬰兒柔濕巾冇酒精、冇色素，啱晒new born BB用。我仲會用佢嚟幫囡囡抹手、抹面、抹眼，一張濕巾用途多多，非常抵用！」

無論是酒精、色素、香料還是化學物質，初幼兒都不應接觸，李好媽媽為囡囡揀選護理用品時，首選不含化學成分及低敏配方。「萬寧初生嬰兒柔濕巾」不含酒精、色素、羊脂、鄰苯二甲酸鹽、硫酸鹽及SLS/SLES等共10種化學成分之餘*，其低敏配方更經兒科、眼科及皮膚專科醫生測試及驗證，連有敏感肌的初生BB亦可安心使用，連眼部及口部四周都適合使用。

配方符合歐盟標準　純水配方添加蘆薈及維他命E　滋潤嬰幼兒肌膚

濕紙巾便於攜帶，近幾年款式、種類都愈出愈多，雖然大部分都聲稱適合嬰幼兒使用，但質素參差，父母要把好這一關，不妨選擇配方符合歐盟標準的產品。

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「知道萬寧嬰兒濕紙巾配方符合歐盟化妝品標準，加上經過15重淨化程序以純水製成，所以每次同水水出街嘅時候都會帶定一兩包。除咗萬寧初生嬰兒柔濕巾，佢仲好鍾意用萬寧嬰兒淡香柔濕巾，添加蘆薈同維他命E，細細個就識得滋潤肌膚，貪靚～」

在IG上擁有接近6萬位follower的水水，平時「出外景」、去玩時容易玩到成身汗，水媽必備萬寧嬰兒柔濕巾，隨時為她抹手、抹面、抹嘴，清理過後成身爽晒，又可以繼續挑戰外景task，小小KOL非常專業！

一抽即用非常方便　不同款式照顧不同成長階段需要

照顧一個小朋友已不容易，同時照顧兩個小朋友自然難以加難。自從龍鳳胎出生後，新手媽媽皓晴、皓侖媽媽一直疲於奔命，在選擇濕紙巾時除了成分、配方，產品設計亦很重要。

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「有時我忙住氹家姐，咁啱細佬又要抹嘴，萬寧嬰兒柔濕巾撕開貼紙一抽就用到，方便之餘仲保持住濕度。而且佢嘅表面有3D立體蜂巢壓紋設計，襟用唔易爛，清潔效果理想，佢哋由出世用到依家，由初生用到嬰兒，淡香、無香都用過。」

萬寧初生嬰兒柔濕巾 90片x 3包

萬寧嬰兒無香濕巾 90片x 3包

萬寧嬰兒淡香柔濕巾 90片x 3包

立即購買︰https://bit.ly/3FRtAlF

蘊含98%天然成分#　長期抵買價$78/2件

萬寧嬰兒柔濕巾由台灣製造，不但經兒科及皮膚專科醫生測試及驗證，又獲歐盟標準認證，99%用家更表示對產品感到滿意及信賴^。既不含10種化學成分*，「萬寧初生嬰兒柔濕巾」、「萬寧嬰兒無香濕巾」及「萬寧嬰兒淡香柔濕巾」更蘊含98%的天然成分#，配合抗菌萃取精華、蘆薈精華及維他命E，有效保持嬰幼兒肌膚潔淨柔軟。單件$45，長期抵買價$78/2件，高質之餘，CP值極高！

立即購買︰https://bit.ly/3FRtAlF

#指成分Aqua, Propanediol及Salix Alba Bark Extract。
*不含酒精、色素、MCI/MIT、對羥基苯甲酸酯、羊脂、鄰苯二甲酸鹽、苯氧乙醇、DEA、硫酸鹽及SLS/SLES。
**根據首批測試結果。所測試重金屬有砷、鎘、鉛、銻、 汞、 鎳（可溶）。
^根據萬寧委託尼爾森愛科（香港）有限公司在2023年6月21-26日期間進行的調查訪問報告，於2023年訪問了127位21歲或以上有0-6歲嬰兒/兒童家長，決定或參與購買嬰兒濕紙巾，曾於過去4星期內到訪過萬寧並使用萬寧嬰兒濕紙巾的家長用戶，在95%置信水平下抽取樣誤差為+8.7%。

（資料由客戶提供）

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