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中風危機｜男子餵豬腦中風暈倒　一文看中風4大先兆

健康資訊 20:13 2023/11/16

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男子餵豬腦中風暈倒，一文看中風4大先兆。

黑龍江上周四（9日）發生一宗恐怖事故，一名66歲男子在餵豬期間突然中風，在豬場暈倒，並慘遭豬隻啃食下體。男子其後送院搶救，終成功保命，脫離危險期。

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綜合內地媒體報道，黑龍江肇東市一名66歲男子在餵豬期間，突然腦中風暈倒，並遭到豬隻攻擊。事後有人發現受傷男子浴血倒地，繼而報警，傷者被送往黑龍江省第二醫院搶救，最終脫離危險期，但其生殖器官卻被豬隻吃光。

中風是全球第二號殺手，亦是導致成人殘障的首要原因。根據世界中風組織的數據，每6個人中便有1人中風。香港中風學會主席、腦神經科專科醫生方榮志指出，所有中風不論是本港或全球，都是一項常見疾病，其中年長病人比率尤高，即55歲以上的人士。

中風可分為兩大類，即「缺血性中風」和「出血性中風」，亦俗稱「塞血管」和「爆血管」。缺血性中風的徵狀為半邊身乏力、痲痺、步伐不協調或語言障礙等；出血性中風則通常來得又急又嚴重，因出血可導致腦內積聚血塊，擠壓腦部，令顱內壓力上升，進而引致嚴重頭痛、嘔吐、神志不清甚至昏迷等情況。

小中風後應立即求醫

中風難以預測，發生得快，若真要說到中風先兆，小中風便是暫時較能作為預兆的一個情況。因為醫學文獻指出，若發生了小中風卻未有理會，大約一成的病人會在一個月內出現大中風，其中更高達一半人會在7日內發生。

四字口訣判斷中風先兆

香港腦科學會委員盛斌醫生曾受訪指出，現時每4至5名中風人士中就有一人曾試過小中風，坊間俗稱的小中風，醫學稱為「短暫性腦缺血發作」，主要病徵包括臉部不對稱、說話含糊不清，肢體活動能力驟降（偏癱）等。而小中風徵狀於24小時內完全康復，快則在病發後1小時內已消失，由於徵狀持續的時間很短，有機會被患者忽略。

中風病人可憑著「談笑用兵」（FAST）四字口訣，判斷中風的先兆。 

  • 談（Talk for Speech） : 表達或說話有困難
  • 笑（Smile for Face）：面部表情不對稱
  • 用（Use for Arm）：一邊手腳無力
  • 兵（SOS for Timely call for help）：即時請「救兵」，報警求助

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責任編輯：羅嘉欣

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