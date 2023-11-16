【居屋按揭】房委會擬延長新居屋還款期到30年　二手單位保證期延長到50年

▲ 鑽石山啟鑽苑準業主，有望承造95%按揭，還款期長達30年。（資料圖片）

房委會擬推出兩項措施，刺激資助出售房屋買賣情況，料周五（17日）於房委會資助出售房屋小組討論。消息指出，首先是回應《施政報告》建議，將二手市場單位按揭貸款保證期由30年延長至50年；另外一手推售的新居屋、綠置居及租置公屋回收單位，按揭最長還款期由25年延長到30年，料鑽石山啟鑽苑（綠置居）成為首批可造95%按揭、還款期長達30年的資助出售屋苑。

據了解，於一手市場擬推出的新造按揭最長還款期，由25年延長到30年，可用於明年起之後的樓宇交易，預期還未入伙的鑽石山啟鑽苑（綠置居）可率先受惠。至於今年推售的新居屋項目，由於全屬樓花、還未入伙，預期也可受惠。

至於《施政報告》建議，將二手市場單位按揭貸款保證期延長至50年，據悉主要考慮到目前居屋/綠置居保證期最長只有30年，租置公屋25年，由於市面多數二手單位樓齡已高，保證期由單位首次轉讓日期起計算，意味市面多數單位剩餘保證期較短，使準買家未必獲財務機構提供較高按揭成數，以至較長還款期。

消息人士補充，房委會建議第二市場的單位，首40年白表和綠表買家所獲按揭保證，分別是單位估值或買價90%或95%，即維持現水平不變；而倘個別單位若首次轉讓日期起計第40年至50年其間有按揭違約，則為該單位向財務機構提供的按揭保證，會降至單位估值或買價80%。

倘保證期獲延長到50年之後，估計剩餘保證期逾10年的二手市場居屋及綠置居單位，由現時約3.9萬伙大增到27.4萬伙；即佔全港二手單位總數14%，增加至98%。據悉房署按最壞情況推算，如拖欠貸款情況轉差，房委會每年為拖欠個案而支付的金額可達7.87億元。

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記者：吳卓峰