  • 20°C
香港時間 : 20231116日 (週四) 18:44
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【居屋按揭】房委會擬延長新居屋還款期到30年　二手單位保證期延長到50年

社會 17:51 2023/11/16

分享：

分享：

熱門 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽

鑽石山啟鑽苑準業主，有望承造95%按揭，還款期長達30年。（資料圖片）

房委會擬推出兩項措施，刺激資助出售房屋買賣情況，料周五（17日）於房委會資助出售房屋小組討論。消息指出，首先是回應《施政報告》建議，將二手市場單位按揭貸款保證期由30年延長至50年；另外一手推售的新居屋、綠置居及租置公屋回收單位，按揭最長還款期由25年延長到30年，料鑽石山啟鑽苑（綠置居）成為首批可造95%按揭、還款期長達30年的資助出售屋苑。

據了解，於一手市場擬推出的新造按揭最長還款期，由25年延長到30年，可用於明年起之後的樓宇交易，預期還未入伙的鑽石山啟鑽苑（綠置居）可率先受惠。至於今年推售的新居屋項目，由於全屬樓花、還未入伙，預期也可受惠。

至於《施政報告》建議，將二手市場單位按揭貸款保證期延長至50年，據悉主要考慮到目前居屋/綠置居保證期最長只有30年，租置公屋25年，由於市面多數二手單位樓齡已高，保證期由單位首次轉讓日期起計算，意味市面多數單位剩餘保證期較短，使準買家未必獲財務機構提供較高按揭成數，以至較長還款期。

消息人士補充，房委會建議第二市場的單位，首40年白表和綠表買家所獲按揭保證，分別是單位估值或買價90%或95%，即維持現水平不變；而倘個別單位若首次轉讓日期起計第40年至50年其間有按揭違約，則為該單位向財務機構提供的按揭保證，會降至單位估值或買價80%。

倘保證期獲延長到50年之後，估計剩餘保證期逾10年的二手市場居屋及綠置居單位，由現時約3.9萬伙大增到27.4萬伙；即佔全港二手單位總數14%，增加至98%。據悉房署按最壞情況推算，如拖欠貸款情況轉差，房委會每年為拖欠個案而支付的金額可達7.87億元。

最新影片推介：

TOPick診症室
TOPick診症室｜30歲港女拒接受患糖尿病致病情惡化　醫生：初期無明顯症狀

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：吳卓峰

按揭貸款 房委會 二手市場 一手市場 綠置居 施政報告

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

糖尿病危機｜常吃紅肉易患糖尿病？　專家揭每周超過1分量風險增62%
糖尿病危機｜常吃紅肉易患糖尿病？　專家揭每周超過1分量風險增62%