頭蝨入屋︱新聘外傭全頭蝨惹到屋企人 港媽怒告中介上庭索賠【附 5 招處理頭蝨】

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床蝨令香港市民聞風色變，另一常見寄生蟲，頭蝨同是可以入侵家居，帶來無窮後患，很多家庭都要求中介檢查和確保新聘外傭姐姐沒有頭蝨附身。

有港媽在 Facebook 討論區發文，怒指受中介欺騙，被迫接收外傭姐姐滿是頭蝨，3支藥水都殺不死頭蝨，「仲生勾勾跳出黎」，更令家中另一外傭受感染，令她十分震怒。港媽在帖文提及，現時已入稟小額錢債審裁處追討中介責任，更有網民分享有外傭把頭蝨傳染給BB 。

皮膚科專科醫生指出頭蝨可透過共用個人物品、床單、被鋪等傳染，只要處理得宜，患者一般1至2星期便可康復。

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憤怒的港媽在香港僱主討論區 (外傭/鐘點/陪月/本地ee) 群組怒告，自己透過上水一間中介公司聘請姐姐，沒有理會其要求，檢查清楚外傭有沒有頭蝨，已經把她發送到事主家，事主驚見外傭姐姐滿頭都是頭蝨，即帶此位外傭求醫，結果是3支藥水都殺不死頭蝨，「仲惹埋俾我另一個工人」，令她只好用辭退只聘用兩星期的姐姐，「15000蚊用左2星期咋!」。

帖文附上三張外傭姐姐的頭髪照片，相片中可見有多粒白色小粒佈滿在其頭髪上。事主表示，已入稟小額錢債審裁處追討中介，「還我一個公道」。

網民查詢狀告中介及外傭身體檢查服務

有網民對樓主經驗感到十分恐怖，以及支持她狀告大介，亦有網民分享同樓主有相同的遭遇：「You are not alone…. 我direct hire 1個也是這樣，我上星期五已經炒左」，亦有網民回記述外傭把頭蝨傳染給 BB，「我上個工主都有，搞到我同阿b都周身痕」。

甚至有網民查詢外傭身體檢查服務 是否包括頭蝨檢查，有網民回覆要額外加服務費 3千元，亦有網民投訢檢查服務沒有作用，「有D會check，但佢D medical 都好流 ，黎到發現有蝨 ，佢仲大條道理話medical report 話佢冇蝨，你仲冇得告」。

患者多為幼童

據本港衛生署資料指，頭蝨(Pediculus humanus capitis) 是一種只能寄生在人體頭部的細小寄生蟲，常見於頭髮，特別是耳背或頸後近領口的毛髮，偶爾亦會在眼眉或鬚間出現。最常見的病徵為頭皮發癢。過度搔抓會令頭皮出血或損傷，因而增加感染的機會。任何人士均有機會染上頭蝨，患者多為幼童，因為他們在玩耍時經常會跟同伴有緊密接觸。

有資料提及，在某些髮色下不容易察覺又小又黏的蝨子卵。

醫生建議治理頭蝨 5 招

皮膚科專科醫生陳厚毅曾於過去接受 TOPick 訪問時指，頭蝨一般可依附在死物上生存1至2天，而且傳染性高，若共用個人物品，例如帽子、梳子、甚至床單及被鋪，均有可能患上頭蝨。

患上頭蝨最嚴重可因過度搔抓，導致頭皮出血及發炎，但若及時求診，使用醫生處方的殺頭蝨藥水及除頭蝨專用梳子，一般1至2星期便可康復。

以下是治理頭蝨 5 招：















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責任編輯︰羅嘉欣