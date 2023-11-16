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【大學研究】中大研發出可食用食品包裝膜　冀取代膠保鮮紙

社會 18:08 2023/11/16

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中大理學院助理院長（研究）兼化學系教授魏濤。（右一）

中大研發出可食用食品包裝膜，該包裝膜抗油及抗水能力高，適用於包裝高油分的調味料及可作飲管，並可於1至2個月內在自然環境降解，不會對海洋生物構成威脅，團隊正研究提升包裝膜的隔氧氣、隔水蒸氣能力和韌性等，冀先取代塑膠保鮮紙，但仍要解決量產問題。

中大理學院助理院長（研究）兼化學系教授魏濤表示，塑膠袋是最常用的包裝材料，惟其需要數百年才可降解，被肆意丟棄塑膠袋會造成嚴重環境污染，而進入食物鏈的塑膠粒更破壞整個生態系統，故研究人員積極尋找可降解的生物質替代塑膠。團隊便發現細菌纖維素（簡稱BC）能用作可食用食品包裝，BC由木麴菌與酵母菌的共生菌體製成，即通稱「紅茶菌」，此新生物基包裝材料的拉伸效果與塑料袋相似，能在自然環境下降解，對人體無害，甚至可以直接食用。

他指，團隊亦進一步發現，透過物理改性，即由BC基薄膜、大豆蛋白、海藻酸鹽組成的複合材料，除可食用，更具力學穩定、透明、柔韌、高阻隔、高熱穩定性等多個優點，且放進泥土一至兩個月內即可完全降解，適合用來包裝高油分的調味料及作飲管，舉例包裝膜可用以裝即食麵的麻油，並可烹調時整袋放下去煮。他又提到，此方式製作出來的BC薄膜，不含毒溶劑及添加化合物，且生產過程簡單，有望取代商業塑料。

他續稱，上述的研究只是起點，團隊目標包裝膜可以取代現時市面上的保險紙，惟其阻隔氧氣及水蒸氣的能力仍不足，團隊目前已發現可用化學改性的方式改善，會繼續研究提高其性能及韌性。

對於包裝膜價錢，魏濤相信不會很高，尤其BC由水、茶、糖及紅茶菌製作而成，材料實際很便宜，惟坦言難較傳統塑膠便宜，且目前最大的難題就是未能做到大規模生產，若能落實，成本可再降低。

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記者：黃小冰

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