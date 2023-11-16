子宮頸癌｜30多歲港媽忙工作+家庭　尿液檢測驗出高危HPV病毒現癌前病變

▲ 一名30多歲港媽平日忙於工作及家庭，接受尿液檢測後發現感染高危HPV病毒。

子宮頸癌在本港女性最常見癌症中排名第七，然而卻有不少女性從未接受過相關篩查。一名30多歲的港媽，平日因忙於工作及照顧小孩而不曾接受檢查，直到今年7月透過尿液檢測，發現感染高危HPV病毒，之後接受進一步檢查，更發現細胞出現癌前病變，可能需要接受手術。

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為了提高女性對子宮頸癌的預防意識，相達生物科技於今年7月舉辦尿液檢測HPV社區體驗計劃，與多個婦女組織合作邀請1,000名女性參與活動。計劃一共獲963個有效臨床數據，當中95名參與者驗出感染高風險致癌HPV病毒。

作為職業女性的林太亦是參加者之一，她今日於子宮頸癌社區檢測進行分享，表示自己因為需要兼顧工作及家庭，平日較為忙碌、難以騰出空檔時間，加上本身亦較為抗拒入侵性的檢測方法，因此從未接受過子宮頸癌檢查。她在是次計劃中驗出感染高危的HPV52，之後進一步接受抹片檢測，結果發現細胞有ASC-H變異（Atypical Squamous Cells，非典型麟狀細胞不能排除高度麟狀上皮內病變），屬癌前病變的一種，需要再接受陰道鏡檢查，並且有可能需要進行手術治療。

林太直言身體從未出現任何不適，若非受邀參與計劃進行檢測，根本不會發現自己體內細胞有病變。如今可以透過尿液自行採樣進行篩查，她希望藉自己的經歷，呼籲更多女性踏出第一步：

我的經歷證明了檢測的重要性，希望女士們不要因為忙就不做檢測。

對此，相達生物科技創辦人招彥燾博士表示，

由於子宮頸癌初期無任何症狀，因此許多女性無意識需接受檢查。

他指出，是次社區計劃除了採集樣本進行化驗，亦有進行問卷調查，結果發現逾5成參加者從未接受過子宮頸癌篩查，主要原因為抗拒入侵性的檢測方法：「不少女性因為怕痛、怕尷尬、沒時間等原因不願意進行子宮頸癌檢查，而尿液檢測是一種非入侵性、容易使用的自我採樣方法，希望可以擴大及增加檢測的人群。」

此外，計劃亦發現，逾8成HPV尿液檢測取得高風險陽性結果的參加者願意進一步接受抹片細胞檢查，了解自己的宮頸狀況，因此招彥燾博士亦希望可藉此降低檢查門檻，提高女性接受檢查的意願。

▲ 相達生物科技創辦人招彥燾博士表示，希望透過尿液檢測降低檢查門檻，令更多女性願意進行子宮頸癌篩查。（陳慧靈攝）

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記者：陳慧靈