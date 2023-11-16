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新聞女王丨佘詩曼笑寸何依婷真人「反骨」　記者會鬥出火花

娛樂 18:36 2023/11/16

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熱門 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽

李施嬅﹑佘詩曼﹑何依婷（經濟日報圖片）

萬眾期待台慶劇《新聞女王》將於本月20日開播，更是視后佘詩曼相隔7年後再拍TVB劇！

日前阿佘與其他演員包括李施嬅、何依婷、鄧智堅、龔慈恩、吳業坤、何廣沛、林正峰等人出席《新聞女王》記者會為劇集造勢。

隨後，阿佘與李施嬅和何依婷一同接受《東張西望》訪問，阿佘猶如劇中的「Man姐」上身，疑在鏡頭前寸爆近日公開婚訊的何依婷！

新聞女王丨佘詩曼認新劇難過演嫻妃　阿佘屢演女強人角色有原因

笑寸何依真人「反骨」

主持問到她們角色與真人反差大不大？阿佘即答︰「極大！」施嬅都表示︰「超大！」此時阿佘望向旁邊的何依婷，並問︰「你呢？」依婷即笑住答︰「超級大。」

豈料阿佘竟說：「唔係呀，我覺得你真人都係咁。」望完何依婷一眼便轉身與李施嬅齊齊奸笑，令依婷表現相當尷尬，並說：「Man姐太入戲。」

依婷再形容自己角色：「我真人容易因為小事就覺得好開心同幸福嘅人，同我角色好大反差，個角色根本都唔感恩，又反骨。」

阿佘聽後即怒啤何依婷，她即攬住阿佘，笑稱︰「Man姐又嬲喇！太入戲喇！」試圖化解尷尬。

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場面尷尬

談到何依婷近日突然宣布婚訊，阿佘再踢爆原來拍劇當時對方正秘密籌備婚禮，欺騙全劇組，並說：「原來唔話畀我哋知，即係唔Friend啦！」

何依婷即求饒：「嗰時未搞呀。」不過阿佘之後亦有笑笑口，表示對方有帶未婚夫讓他們過目，所以相信指何依婷「反骨」也只是做效果而已。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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