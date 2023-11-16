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【掃黃爬窗】疑來港賣淫被截查爬窗逃走　6名持雙程證女子認罪判囚2個月

社會 18:41 2023/11/16

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6名內地女子於警方掃黃行動中被捕，其中3人企圖爬窗逃走，昨被判囚2個月。資料圖片

警方本周二（14日）於北角英皇道一大廈進行掃黃行動，警員於兩名臥底探員接受按摩後突擊檢查按摩院，發現有6名持雙程證來港的內地女子身處單位內，其中3名女子企圖爬窗逃走。6名持雙程證女子今（16日）於東區裁判法院承認1項違反逗留條件，各被判囚2個月。

6名女被告均持雙程證來港，依次為胡世琼（39歲）、胡世会（36歲）、李姝慧（35歲）、彭琳（26歲）、王欢欢（30歲）及韦海萍（20歲），各承認1項違反逗留條件罪，今被判囚2個月。

控罪指，各被告於2023年11月14日，在北角英皇道北角大廈1單位室違反對其有效的逗留條件，該逗留條件規定，她們只准以訪客身分留港，即不得開辦或參與任何業務，惟被告在香港參與色情場所或按摩院的業務。

案情指，警方於2023年11月14日在案發現場進行掃黃行動，並派出臥底探員假冒客人。兩名臥底探員到場後，由胡世琼及胡世会帶入獨立房間，兩人聲稱可提供以800元提供全身按摩。兩名臥底探員完成按摩後，以附有標記的鈔票支付1,600元。

此時，其他警員突襲搜查單位，並發現李姝慧、彭琳、王欢欢及韦海萍均身在現場，胡世会、李姝慧和王欢欢試圖爬窗逃走，但隨即再被拘捕。經調查後發現，6名被告均持雙程證來港，她們均於警誡下承認干犯違反逗留條件罪。

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記者：梁錦麟

按摩 東區 罪案 北角 雙程證

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