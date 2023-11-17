防流感︱守護鼻黏膜預防流感和新冠威脅 凝膠乳液鼻腔噴霧阻隔病毒致敏原

秋冬交替，不止日夜溫差大，更是流感和新冠病毒肆虐、鼻敏感發作的季節，多重夾擊之下，莫非真的「鼻」無可避？有醫生建議，進出人多擠迫等高風險地方，除了戴上口罩，可以使用含天然成份的凝膠乳液防病毒鼻腔噴霧，能為鼻黏膜建立持久的屏障，阻隔病毒及致敏原入侵，達至雙重保護作用。

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面對轉季，流感和新冠威脅，有效及適切的預防措施是非常重要。朱蘊晶醫生表示市民首要是注射疫苗，包括三針新冠肺炎疫苗，以及季節性流感疫苗。尤其是十八歲以下及五十歲以上的高危人士應該盡早完成接種，加強防護。其次是出入人多擠迫地方，亦應戴上口罩。

然而，防疫措施早已放寬，市民難免對此疏於防範。朱醫生以季節性流感為例，患者不僅會出現咳嗽、喉嚨痛及流鼻水等病徵。免疫力較低人士或長者更可能出現肺炎、支氣管炎及敗血症，甚或引致器官衰竭而死亡。

凝膠乳液建立持久有效的保護屏障

既然如此，市民應如何加強防護，避免病毒入侵呢？朱醫生說，現時市面上有種防病毒的凝膠乳液鼻腔噴霧能夠減低感染風險，對流感、副流感、以至新冠病毒或其他病毒也能起到保護作用︰「這類凝膠乳液狀的噴霧，在鼻黏膜形成保護屏障，隔絕外來物和濕潤鼻黏膜，令病毒不能夠入侵我們的身體，從而減低感染。乳液狀有助噴霧停留鼻黏膜內，如果一噴出來就流出鼻腔就沒用了。」

不少市民未必明白，為甚麼「防病毒，先要保護鼻黏膜」。朱醫生解釋，病毒會由鼻黏膜破皮後入侵身體，再經血液而產生感染，整個過程猶如打仗。如果能在鼻黏膜建立一道城牆，就能達到屏障作用預防感染。

天然成份 不含添加物

在後疫情時代，朱醫生認為這種防病毒凝膠乳液噴霧可說是防疫的新選擇︰「如果進出高危地方，可以帶上口罩之餘，同時使用凝膠乳液防病毒噴霧，內外達至雙重保護。」她補充，要選一些同時能防止空氣中的致敏原接觸鼻黏膜的凝膠乳液噴霧。這類凝膠乳液噴霧能濕潤鼻黏膜，有效紓緩由花粉、塵蟎或動物皮屑所引起的不適，適合鼻敏感患者在秋冬轉季或日差溫差較大的天氣下使用。

部份人或擔心，這類防病毒噴霧的成份或許對身體有害。朱醫生就建議選用那些成份天然，無添加任何化學物質及不含藥性的凝膠乳液噴霧，並經「生產質量管理規範」（GMP）認證及經「美國食品及藥物管理局」（FDA）批准上市。成份安全，並且適合六歲或以上人士使用。

朱醫生說，這種凝膠乳液噴霧於靜止時會凝固，每次使用前要用力搖勻噴霧最少五次，並且避免在流鼻水或鼻腔濕潤時使用，否則凝膠乳液保護膜會較難形成。每邊噴一次凝膠乳液防病毒噴霧有效三小時。而被阻隔及吸附的病毒與致敏原，會透過鼻黏膜的自然清潔功能，通過鼻腔經由食道排至消化系統，自然排出至體外。

朱蘊晶醫生提醒，預防病毒及流感有不同方案，各有成效及副作用。市民應與家庭醫生商討，選擇最合適的預防方案。

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