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【魔雪奇緣世界】新園區下周一開幕 預告除夕首辦倒數活動

社會 19:39 2023/11/16

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迪士尼「魔雪奇緣世界」下周一開幕(曾耀輝攝)

迪士尼耗時7年完成、新園區「魔雪奇緣世界」下周一（20日）開幕，香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭對今年聖誕節銷情充滿信心，又透露今年將首次在園區内舉行除夕倒數活動。

園方今日（16日）舉行開幕典禮，大會安排了歌手演唱電影《魔雪奇緣》配樂及無人機表演，吸引全球各地傳媒前來採訪。華特迪士尼公司行政總裁羅伯特·艾格、華特迪士尼動畫製作室首席創意總監兼憑兩齣《魔雪奇緣》電影奪得奧斯卡最佳編劇及導演Jennifer Lee亦有出席典禮。

莫偉庭表示，首個以《魔雪奇緣》為主題的新園區，高度還原電影中的情景，讓遊客如親歷其境，又指世界各地對新園區開幕反應十分正面，對聖誕節的入園遊客數字充滿信心。他預告今年聖誕節將舉行晚間表演，並首次在園區内舉行除夕倒數活動。

莫偉庭早前接受傳媒訪問提到，園區特色之一是每名演員都至少受過4個月訓練，從行為舉止到與遊客互動都要像真實活在「魔雪奇緣」中的人物。他又透露未來相關主題設施將會在日本東京、法國巴黎陸續推出。

Jennifer Lee表示，「魔雪奇緣」就是關於「愛的力量能戰勝恐懼」的故事，她很期待當每名遊客走進新園區、漫步在「阿德爾王國」時，「你可以釋放你的恐懼，你可以感受到愛」。

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記者：陳麗娜

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