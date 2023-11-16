【STEAM】新年度「中銀人壽小財智編程師」啟動　預料再惠及480名學童

▲ (受訪者提供)

中銀集團人壽保險有限公司與聖雅各福群會合辦的「中銀人壽小財智編程師」計劃今天宣佈 2023-2024 年度計劃正式啟動。

本年度計劃增設嶄新元素，在課程設 計及教學內容方面引進國際著名學府發明的概念，使學生能以創新形式更有系統地學習 STEAM和編程，培養創科精神，令他們在 STEAM 的學習和應用中發掘更多創意和樂趣。

計劃自2021年推出，旨在推動香港的 STEAM1教育，為聖雅各福群會旗下以基層學童爲對象的 「助學改變未來服務」注入新動力，爲香港學童度身設計科技應用與創意兼備的編碼課程，透過靈活運用所學的編程知識，發揮創意和科研精神。

此外，課程糅合環保和理財教育元素，讓學童從小 建立愛護環境的意識及培養他們的理財觀念，促進學童的全人發展。計劃至今已惠及約310名基層學童。

新的計劃為期三年，獲社會福利署旗下「攜手扶弱基金」的等額配對支持，預計未來將再惠及480 名學童，使總受惠學生人數接近800名。

本年度計劃的課程為高小學童而設，利用具國際水平的教材，教授學童如何透過設計手機程式將環 境、社會和公司治理（ESG）及理財概念加以推廣，例如宣傳低碳小貼士。除教授學生編寫手機應用程式外，亦會讓學童認識如何把應用程式（APP）連結其他 STEAM 工具，如 micro: bit 微型電腦，亦會運用輔助工具，幫助學童了解邏輯概念，例如條件式、序列等，把抽象的概念變得具體化， 幫助他們將知識融會貫通，增加學生對 STEAM 的應用和創新。

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責任編輯：陳展棋