  • 19°C
香港時間 : 20231119日 (週日) 00:54
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 保暖大法 中一面試 萬千星輝賀台慶 床蝨 名校專區 新聞女王 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新手爸媽
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【外骨骼機械人】醫管局去年起引入外骨骼機械人服務3千人次　正研究擴展服務

社會 00:00 2023/11/19

分享：

分享：

熱門 保暖大法 中一面試 萬千星輝賀台慶 床蝨 名校專區 新聞女王 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新手爸媽

因意外受傷的Mirror舞蹈員李啟言，於康復期間需使用外骨骼機械人協助行走。不少過往因意外及其他病理性退化導致脊椎受傷的患者、或者有脊椎功能障礙的長者，或需要面對複雜的治療，不過人手操作的傳統外支架容易磨損、亦只能步行短距離。麥理浩復康院於2017年引入外骨骼機械人供病人使用，2022年擴至三間脊椎受傷復康中心，至今服務3,000人次。

麥理浩復康院於2017年推行先導計劃，並成立醫管局首個獲專業資格的外骨骼機械人培訓團隊。機械人較傳統只能步行短距離、容易磨損、並需由物理治療師或照顧者人手操作的傳統外支架，可以改善臨床成效、 提升機能及獨立能力以及協助住院患者過渡社區。

醫管局表示，自2022年9月起評估54位患者，逾87%患者認為使用外骨骼機械人後，身體機能進步程度改善四級或以上。病人認為機械人安全、有效改善心肺功能、軀幹和下肢力量、腸道功能等。

醫管局2022年9月於三間脊椎受傷復康中心正式開展服務，分別是麥理浩復康院、九龍醫院以及大埔醫院。2022年9月以來的一年，已提供約2,295服務人次，現時每年可提供3,000服務人次。

於公立醫院完成手術及急症治療的合資格的病人接受醫療團隊評估後，可按服務網絡轉介至麥理浩復康院、九龍醫院以及大埔醫院。至於收費則與醫院管理局現行收費相同。

住院費用 專職醫療診所

住院費已包括外骨骼機械人
康復服務的費用
復康病床:每日 $100

按患者每次就診收費
首次診症:$135 其後每次:$80

局方表示，2024-25年全面評估患者康復成果，包括患者的身體功能、心理方面，康復服務中央委員會進一步討論擴展服務進一步討論擴展服務。展望患者的需要、康復成效以及醫管局服務能力。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳展棋 

 

 

 

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

香港小姐丨林雅詩移英後呻難搵工　見30份工沒回音打擊自信：好灰！
香港小姐丨林雅詩移英後呻難搵工　見30份工沒回音打擊自信：好灰！
急症室最長等候時間（11月18日 時間20:05）
急症室最長等候時間（11月18日 時間20:05）