【外骨骼機械人】醫管局去年起引入外骨骼機械人服務3千人次　正研究擴展服務

因意外受傷的Mirror舞蹈員李啟言，於康復期間需使用外骨骼機械人協助行走。不少過往因意外及其他病理性退化導致脊椎受傷的患者、或者有脊椎功能障礙的長者，或需要面對複雜的治療，不過人手操作的傳統外支架容易磨損、亦只能步行短距離。麥理浩復康院於2017年引入外骨骼機械人供病人使用，2022年擴至三間脊椎受傷復康中心，至今服務3,000人次。

麥理浩復康院於2017年推行先導計劃，並成立醫管局首個獲專業資格的外骨骼機械人培訓團隊。機械人較傳統只能步行短距離、容易磨損、並需由物理治療師或照顧者人手操作的傳統外支架，可以改善臨床成效、 提升機能及獨立能力以及協助住院患者過渡社區。

醫管局表示，自2022年9月起評估54位患者，逾87%患者認為使用外骨骼機械人後，身體機能進步程度改善四級或以上。病人認為機械人安全、有效改善心肺功能、軀幹和下肢力量、腸道功能等。

醫管局2022年9月於三間脊椎受傷復康中心正式開展服務，分別是麥理浩復康院、九龍醫院以及大埔醫院。2022年9月以來的一年，已提供約2,295服務人次，現時每年可提供3,000服務人次。

於公立醫院完成手術及急症治療的合資格的病人接受醫療團隊評估後，可按服務網絡轉介至麥理浩復康院、九龍醫院以及大埔醫院。至於收費則與醫院管理局現行收費相同。

住院費用 專職醫療診所 住院費已包括外骨骼機械人

康復服務的費用

復康病床:每日 $100 按患者每次就診收費

首次診症:$135 其後每次:$80

局方表示，2024-25年全面評估患者康復成果，包括患者的身體功能、心理方面，康復服務中央委員會進一步討論擴展服務進一步討論擴展服務。展望患者的需要、康復成效以及醫管局服務能力。

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責任編輯：陳展棋