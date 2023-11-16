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【工程質量】醫管局：廣華電線槽鍍層不符規格會追究　未披露厚度少於標準幅度

社會 20:45 2023/11/16

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醫院管理局表示，早前委託獨立專家檢測廣華醫院電線槽鍍層厚度，獨立專家已向醫管局提交報告，確認鍍層物料的厚度不符合合約要求。醫管局已按照結果及合約條款向承建商採取跟進行動。同時，醫管局亦已要求承建商詳細調查及解釋違規原因，若發現涉及刑事成分，會轉交執法部門跟進調查。

醫管局總行政經理（基本工程規劃）黃俊文表示，檢測的數據顯示，電線槽鍍層的厚度少於20微米（μm）的標準，而重量亦未達275g／m²的相關標準。獨立專家確認，有關電線槽的鍍層厚度及重量均不合規格，未達工程合約中訂明的標準。

醫管局正跟進獨立專家的檢測結果，已再次去信承建商，要求承建商就電線槽鍍層厚度不合規格作出解釋。醫管局會根據合約追究責任，亦已責成項目顧問及承建商作出補救，包括不影響醫院運作下，按實際情況訂立優次更換不合規格的物料或採取其他可行補救措施（包括在物料未宜更換時，加強檢查保養維修的安排等）；及承擔因物料不合規格對醫管局引致的開支及損失。

黃俊文再次強調，電線槽鍍層是覆蓋電線槽金屬外殼的防鏽物料，鍍層並不會對病人及員工安全、樓宇結構、防火安全及醫院運作構成風險。有關電線槽主要安裝在工程管道或天花內，作為收藏電線的管道，病人或公眾人士一般不會隨便接觸到電線槽。

局方表示，鍍層厚度不合規格有可能會減低電線槽的耐用性，局方已根據合約要求承建商採取一切可行的補救措施。就局方工程項目下驗收或檢測供應商及承建商提供物料，局方亦將會依循政府所實行的最新驗收程序。

建築署：實地採集148個項目電線槽樣本

建築署今日表示，署方正聯同各負責工務工程的政府部門及公營機構跟進有關事宜。

建築署發言人指，政府十分重視事件，建築署聯同相關政府部門及公營機構，對現正進行約148項涉及電線槽的工程合約按緩急先後，實地採集電線槽樣本，安排認可化驗室進行檢驗並提交報告，以確定電線槽鍍層是否符合合約標準。首批約38項工程合約的測試估計三至四個星期內完成。

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責任編輯：陳展棋 

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