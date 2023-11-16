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白日之下丨票房直迫1000萬同期中外電影　配角寶珮如胡楓演出得人心

娛樂 21:08 2023/11/16

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《白日之下》

港產片《白日之下》上映後廣受各界好評，截至昨日（11月15日）上畫第14天，成功撼贏同期中西猛片，成本周三單日票房冠軍，令白日團隊上下振奮﹗截至昨日累積票房已迫近1000萬！

《白日之下》縱然自上畫第二周場次減少，但仍得觀眾入場支持，而在過去週末週日連續兩日（11月11日至12日），單日均收超過1,200,000票房，比起首個周末升逾兩成。

由開畫日不足40萬票房，但憑住口碑及影迷熱情，電影展現票房奇蹟，截至昨日累積票房迫近1000萬元，打出逆轉勝一仗。（票房數據來源：Hong Kong Box Office Ltd.）

白日之下丨梁雍婷曾零工作獲恩師智叔鼓勵　灑淚憶廖啟智經濟支持助行演員路

梁仲恆感受深

電影昂然進入上畫第三周，網民盛讚戲中全體演員表現出色，除了3位獲提名金馬獎的演員，包括余香凝、林保怡及梁雍婷外，姜大衛、梁仲恆（阿炳）、寶珮如（Baby）、胡楓（修哥）、譚玉瑛等其他參演演員，以及一眾飾演殘疾院舍院友的特約演員都被讚演技出色迫真，大家都難掩興奮，期望票房節節上升。

在《白日之下》飾演偵查小組記者之一阿亮的阿炳，由開畫第一日就有參與謝票，很開心一路見證愈來愈多人入場支持電影。

他亦透露早在電影開拍前，已對戲中改編的案件感受極深：「 謝票的時候遇到很多不同觀眾，現場和大家交流很開心。而在2015年的時候，看到有關院舍沖涼影片時候，覺得很震驚。其實我自己當年也因為同一單新聞創作了一個劇本。想不到事隔多年後，我又會再碰上這個議題。」

戲中談及的社會議題受到大眾關注外，另一個成為網民話題，就是飾演院舍看護芳姐的寶珮如，角色性格專橫霸道，為了管理院友不得雷厲風行。

修哥對票房報捷感興奮

觀眾讚賞Baby演繹惡毒看護入木三分，令人恨之入骨，更被指有力憑角色爭獎，Baby就特意拍片感謝觀眾好評：「可以同到咁多高水準、高水平嘅演員一齊合作，兼得到大家認同我好開心，真係好開心，我並無諗過自己嘅成就或有咩任何提名，我會繼續努力學習，希望喺未來嘅日子，演多啲不同角色。」

而特別演出的修哥，對於票房逆轉報捷同樣感到興奮，亦憶起拍攝時與姜大衛和余香凝的合作，胡楓表示：「《白日之下》當初票房並唔理想，但點解愈映愈旺場，主因因為電影好，觀眾有共鳴，一傳十，十傳百，故此而家愈收愈多，認真恭喜，證明電影好會有觀眾欣賞，我對呢套戲嘅評係咩，就係Very Good喇！」

修哥並說：「老實講，每一個演員都演得非常非常之好，你細心睇吓，就連臨時演員都會做戲，而家非常少有，至於姜大衛演技一流，大家都公認，而余香凝我第一次同佢合作，我覺得佢演得好爐火純青，令我非常欣賞，我同佢哋合作我感覺到非常非常愉快。」

戲中演修哥女兒的譚玉瑛，表示票房成績令人鼓舞：「嘩，簡直喜出望外，冇諗過咁短嘅一場戲，會得到咁多正面嘅回應、鼓勵，票房證明咗香港人係好關心香港事，那麼香港就會變得更可愛喔﹗」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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