【玫瑰崗停辦】全體轉讀余二方案須獲逾半支持　玫瑰崗中學收集家長意向下周四截止

▲ 玫瑰崗中學正收集全體中一至中五學生家長意向。（資料圖片）

玫瑰崗中學將於2025/26學年結束後停辦，校方提出「建議方案」，計劃提前在2024/25學年安排全體中一至中五學生轉往南區余振強紀念第二中學（下稱余二），但須獲至少一半學生家長支持。校方今日（16日）向家長發信收集家長意向，詢問家長是否傾向選擇建議方案，抑或已另有安排，下周四（23日）截止收集表格。

校方發放表格問及家長意向，列出2個選項，首項是「傾向『建議方案』」，另一項是有「其他安排」，表格亦要求家長說明相關安排為何。校方鼓勵家長於下周四或之前向校方表達意向，形容家長的意見對於制定其子女未來教育計劃發揮重要作用，承諾處理家長回應時會絕對保密，數據只用作規劃過渡安排。

校方亦提及，上周五（10日）及上周六（11日）已安排學生及家長參觀余二，冀能幫助家長了解該校教學理念及學習環境，另提醒家長可參考校方月初發放的「問與答」文件，亦可向子女所屬班主任或致電學校查詢。

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責任編輯：馮琪雅