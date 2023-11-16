政府高官各出奇謀籲投票　公務員事務局多方言呼籲、羅淑佩演小劇場

▲ 2023年區議會選舉12月10日舉行。(馮漢柱攝)

區議會選舉臨近，政府高官各出奇謀，拍片呼籲投票，公務員事務局局長楊何蓓茵夥同事，以多種方言，呼籲投票；房屋署署長羅淑佩親身上演「小劇場」，約同事投票後一起行山「鬆一鬆」。

▼ 點擊圖片放大

楊何蓓茵在社交平台發布影片，與公務員事務局3名同事，包括高級首席行政主任(一般職系)馬美華、高級行政主任Karis及二級私人秘書Elice，3人分別以潮州話、福州話和上海話，「同聲同氣」呼籲本身是選民的鄉親，於12月10日區選投票日踴躍投票。楊何蓓茵以廣東話及普通話，呼籲選民投票。

羅淑佩在房委會社交平台影片，親身上演「小劇場」，片中，她慰勞4名副署長辛勞舉辦房委會50周年活動，相約他們12月10日投票後一起行山「鬆一鬆」。政府新聞處處長陳偉偉製作動畫，再配音呼籲政府新聞處同事投票。

唐英年赴「錫港美食節」 不忘呼籲投票

▲ 唐英年今日出席「錫港美食節」的文化交流活動時，都不忘呼籲投票。(受訪者供圖)

除了政府，全國政協常委、前政務司司長唐英年今日出席「錫港美食節」的文化交流活動時，都不忘呼籲投票。唐英年話，新安排既體現香港「一國兩制」的優勢，又貫徹「愛國者治港」的原則，區議會在改善地區民生方面扮演重要角色，投票是公民權利，亦是公民責任。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9