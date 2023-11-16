  • 18°C
香港時間 : 20231116日 (週四) 23:38
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【支援弱勢】置地公司家基金慶祝成立3周年　推出全新籌款活動及年度聖誕盛會

社會 22:55 2023/11/16

分享：

分享：

熱門 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽

置家公司家基金推出「置願聖誕樹」的全新籌款活動。

「置地公司家基金」成立3周年，置地公司回顧過去3年努力所取得的發展成果，同時首度宣佈推出名為「置願聖誕樹」的全新籌款活動。

「置地公司家基金」於2020年成立，3年以來已投放近1.1億元支持多項社會公益項目，受惠人數至今超過23.9萬人次。與此同時，「置地公司家基金」的非牟利機構合作夥伴數目亦大幅增加，由成立初期的3間增長至現在超過100間。置地公司行政總裁黃友忠先生表示：「作為紮根香港的企業，置地公司致力為香港社會帶來長遠而積極的影響。我們成立『置地公司家基金』，旨在促進年青人向上流動，以及幫助受房屋問題困擾的家庭。在『置地公司家基金』成立三週年之際， 我很高興能在此分享『置地公司家基金』今年所取得的堅實成果，同時藉此機會， 公佈於早前啟動的全新籌款活動。」

「置願聖誕樹」是「置地公司家基金」最新舉辦的籌款活動，旨在鼓勵置地公司的租戶及業務夥伴作出捐款，贊助於聖誕節期間擺放在置地中環物業組合內的 聖誕樹。本次活動籌得的所有款項將全數捐贈予「置地公司家基金」指定的非牟利機構合作夥伴，或由贊助者指定的慈善機構。 「置願聖誕樹」於11月初首次推出，至今已獲得27間租戶和業務夥伴的慷慨捐助，籌得超過港幣130萬港元善款，在置地廣塲中庭的「Celebrate the Gift of Each Other」聖誕慶祝活動先拔頭籌為「置地公司家基金」每年最大規模的籌款活動奠定了空前成功的開始。

同時，於置地廣塲的聖誕慶典開幕禮上，選出3棵由贊助商以自己風格裝飾的最佳「置願聖誕樹」，並頒發獎項。今年的獲獎者是卡地亞、年利達律師事務所及范思哲。

 今年的重點項目之一，是由「置地公司家基金」及「凱瑟克基金」共同資助的明愛「荃灣廳堂 – 劏房戶延展生活空間計劃」，為有需要的低收入家庭提供多用途的社區生活空間。預計未來3年，將惠及超過3,000名居住在劏房的人士。 另外，「置地公司家基金」與香港中華基督教青年會合辦「青年夢想啟航」社區計 劃，從學業支援、健康及保健、青少年成長支援及照顧者支援四個方面，全面支持劏房家庭。

在慶祝「置地公司家基金」成立3周年之際，置地公司繼續與員工及租戶攜手合作， 發揮最大影響力，動員共160個租戶和業務夥伴參加物資捐贈、義工服務、捐款配對計劃和籌款等公益活動。 與此同時，置地公司的「置樂助人」義工隊今年再創佳績，義工服務時數達1.1萬小時，為2021年的10倍。至今，已有接近一半的置地公司員工參與義工服務， 回饋社會。

在今年置地廣塲中庭舉行的年度聖誕籌款活動開幕禮中，黃友忠與「置地公司家基金」4間代表，包括成長希望基金會行政 總監陳妙瑜女士、願望成真基金董事黃嘉信、思健主席黃曦嵐、以及幼吾幼慈善基金主席莊學熹一同為置地廣塲的聖誕籌款活動「Celebrate the Gift of Each Other」亮燈，將當天的歡樂氣氛推向高潮。活動收益，將用於支持以上4間非牟利機構合作夥伴的營運開支。 

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

公屋 慈善基金 基督教 物業 組合 基金 中環 服務 行政 慶典

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載