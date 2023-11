【支援弱勢】置地公司家基金慶祝成立3周年　推出全新籌款活動及年度聖誕盛會

▲ 置家公司家基金推出「置願聖誕樹」的全新籌款活動。

「置地公司家基金」成立3周年,置地公司回顧過去3年努力所取得的發展成果,同時首度宣佈推出名為「置願聖誕樹」的全新籌款活動。

「置地公司家基金」於2020年成立,3年以來已投放近1.1億元支持多項社會公益項目,受惠人數至今超過23.9萬人次。與此同時,「置地公司家基金」的非牟利機構合作夥伴數目亦大幅增加,由成立初期的3間增長至現在超過100間。置地公司行政總裁黃友忠先生表示:「作為紮根香港的企業,置地公司致力為香港社會帶來長遠而積極的影響。我們成立『置地公司家基金』,旨在促進年青人向上流動,以及幫助受房屋問題困擾的家庭。在『置地公司家基金』成立三週年之際, 我很高興能在此分享『置地公司家基金』今年所取得的堅實成果,同時藉此機會, 公佈於早前啟動的全新籌款活動。」

「置願聖誕樹」是「置地公司家基金」最新舉辦的籌款活動,旨在鼓勵置地公司的租戶及業務夥伴作出捐款,贊助於聖誕節期間擺放在置地中環物業組合內的 聖誕樹。本次活動籌得的所有款項將全數捐贈予「置地公司家基金」指定的非牟利機構合作夥伴,或由贊助者指定的慈善機構。 「置願聖誕樹」於11月初首次推出,至今已獲得27間租戶和業務夥伴的慷慨捐助,籌得超過港幣130萬港元善款,在置地廣塲中庭的「Celebrate the Gift of Each Other」聖誕慶祝活動先拔頭籌為「置地公司家基金」每年最大規模的籌款活動奠定了空前成功的開始。

同時,於置地廣塲的聖誕慶典開幕禮上,選出3棵由贊助商以自己風格裝飾的最佳「置願聖誕樹」,並頒發獎項。今年的獲獎者是卡地亞、年利達律師事務所及范思哲。

今年的重點項目之一,是由「置地公司家基金」及「凱瑟克基金」共同資助的明愛「荃灣廳堂 – 劏房戶延展生活空間計劃」,為有需要的低收入家庭提供多用途的社區生活空間。預計未來3年,將惠及超過3,000名居住在劏房的人士。 另外,「置地公司家基金」與香港中華基督教青年會合辦「青年夢想啟航」社區計 劃,從學業支援、健康及保健、青少年成長支援及照顧者支援四個方面,全面支持劏房家庭。

在慶祝「置地公司家基金」成立3周年之際,置地公司繼續與員工及租戶攜手合作, 發揮最大影響力,動員共160個租戶和業務夥伴參加物資捐贈、義工服務、捐款配對計劃和籌款等公益活動。 與此同時,置地公司的「置樂助人」義工隊今年再創佳績,義工服務時數達1.1萬小時,為2021年的10倍。至今,已有接近一半的置地公司員工參與義工服務, 回饋社會。

在今年置地廣塲中庭舉行的年度聖誕籌款活動開幕禮中,黃友忠與「置地公司家基金」4間代表,包括成長希望基金會行政 總監陳妙瑜女士、願望成真基金董事黃嘉信、思健主席黃曦嵐、以及幼吾幼慈善基金主席莊學熹一同為置地廣塲的聖誕籌款活動「Celebrate the Gift of Each Other」亮燈,將當天的歡樂氣氛推向高潮。活動收益,將用於支持以上4間非牟利機構合作夥伴的營運開支。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片:https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載:https://bit.ly/34FTtW9