【立法會】立法會成立25周年　梁君彥：應擁抱改變

▲ 立法會25周年午宴。（趙居逸攝）

立法會今日舉行午宴，慶祝立法會成立25周年。兩位前立法會主席范徐麗泰、曾鈺成，及前兩位前任秘書長，均有出席本次午宴，立法會主席梁君彥形容是「三代同堂」，加上行政長官，接近90位官員和全體議員同場見證，是難得的歷史性聚會。

▲ 梁君彥形容是歷史性聚會。（趙居逸攝）

梁君彥致辭時表示，過去25年，每一位行政長官和立法會主席都很重視行政立法關係，但基於不同的原因，官員和議員的關係，往往逐漸變壞、緊張甚至是劍拔弩張。他感謝中央支持下，特區政府和議員合力完善了香港特區選舉的制度，讓立法會由亂到治。相信在行政長官主導的體制下，加上現任行政長官的積極有為，行政立法的良性互動，將會不斷深化。

梁君彥續指，過去25年立法會經歷很多，變化很大，相信下一個25年的變化同樣不會少，工作亦不會變得較以前容易。他表示，立法會作為特區管治團隊的重要組成部分，不應該抗拒改變，亦應該擁抱改變，「最重要的是不要墨守成規，推動立法會高質、高效、穩定議政論政。」

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記者：趙居逸