【APEC】習近平兩度主動與鄰座陳茂波短暫交談4分鐘　

▲ 陳茂波獲安排坐在習近平左邊。（政府新聞處圖片）

亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議16日（三藩市時間）召開，代表特首出席的財政司司長陳茂波獲安排坐在國家主席習近平旁邊。會前，習近平兩度主動與陳茂波談話，歷時約4分鐘。

陳茂波入場後，先跟中央政治局委員兼外長王毅打招呼，其後落座在習近平左邊，並主動向習近平點頭示意，亦與坐在他左手邊的印尼總統佐科維多多握手問好。

會議未開始前，習近平兩度主動跟陳茂波短暫交談約4分鐘，陳茂波回應時，習近平不時點頭回應。

▲ 習近平主動與鄰座陳茂波交談。（港台短片截圖）

美國總統拜登在開場發言後，主動走到習近平的座位，兩人站立作短暫交談，陳茂波亦起身站在習近平旁邊。

今年會議分兩節舉行。第一節集中討論應對氣候變化和綠色轉型。陳茂波在會上表示，全球綠色轉型需要統籌政策、資金和技術的配合支持，因而也帶來龐大的商機。香港是國際金融中心和亞洲綠色金融中心，綠色科技生態圈近年亦越見蓬勃，將與其他大灣區城市一起，合力發展成為國際綠色科技和綠色金融中心。

▲ 領導人大合照。（政府新聞處圖片）

陳茂波其後出席亞太經合組織商貿諮詢理事會成員對話環節的開幕式。傍晚則出席亞太經合組織領導人晚宴。

陳茂波會在三藩市時間17日出席第二節亞太經合組織領導人非正式會議，晚上啓程回港。

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責任編輯：林曉君