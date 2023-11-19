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【國情班】副局、高官齊離港研修一周公務怎辦？　葉文娟：一定心繫香港

政治 16:39 2023/11/19

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葉文娟率副局長、政治助理到北京和南京參加國家事務研修班。（政府新聞處圖片）

特首辦主任葉文娟今日率13位副局長、19位政治助理前往北京和南京參加國家事務研修班。葉文娟透露，今次國情班是中央政府全力支持、中央港澳辦和國家行政學院協調下舉辦，並邀請多名重量級學者和教授授課。她預告將拜港澳辦官員，形容是重要學習一部分，惟未透露與誰會面。

副團長卓孝業未現身大合照

眾人出發前，身兼團長葉文娟和商經局副局長陳百里、律政司司長政助洪曉敬見傳媒。身兼副團長的保安局副局長卓孝業則未出現在32人的大合照中。特首辦特別助理黃芷淵、總經濟（傳媒及協作）潘志謙則在列。

國情班為期一周，25日結束回港，被問到眾人上京期間如何處理本港工作，葉文娟說，政治委任官員無論是局長、副局長或政治助理，與公務員團隊屬同一團隊，大家去了北京及南京後，雖然身不在港，但一定心繫香港，與公務員團隊緊密聯繫處理公務。

副局僅李夏茵因公務未能同行

上周五《憲報》刊登的行政長官委任令提到，醫務衞生局局長盧寵茂將於11月20日休假，由副局長李夏茵署任局長職務至11月25日。換言之，李夏茵因須署任未能與其他副局、政助同行。

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責任編輯：林曉君

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