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【學童自殺】學童自殺數字急升　李維榕：家庭關係可影響學童致走上絕路

社會 00:00 2023/11/20

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李維榕與港大前精神科學系教授吳敏倫。(陳展棋攝)

學童自殺數字復課後急升，引起社會關注。根據港大防止自殺研究中心的數據，今年自殺的個案當中，分別有7成半、以及3成3，有精神健康以及特殊學習需要。

這些兒童走入絕路的歸結可在? 香港大學家庭研究院總監李維榕表示，接觸過的個案當中，很多不是外來因素影響，而是離不開「家庭糾纏」；當家庭成員尤其是父母的爭拗沒有解決，不時佔據子女的生活，最終發生憾事。

「好憎佢地罵交，煩囉，長期性要一個小學生照顧阿媽，當然會有陰影。但如果連我都燥埋，媽咪就頂唔順。你兩個(父母)罵交，最終咪又係我搞掂；淨係安慰佢地，都已經5-6年。」

以上這段對話，是香港大學家庭研究院總監、亞洲家庭治療學院創辦人李維榕遇到的其中一個個案之心聲。她表示，這個男生由精神科醫生介紹，多年接受輔導問題亦沒有大進展。父母知道自己有問題，但直至她接手才選擇面對，並醒覺自己對子女的影響如此深。最終這個男生選擇到外國留學，避開父母的爭拗，問題才得以解決。

近期多了學童自殺個案。李維榕表示，當子女出現問題時，不少人認為問題的來源在於別人，而非自己。過往多年的經驗可見，學童自殺個案，很多不是外來因素影響，而是離不開「家庭的糾纏」，「一代的問題解決不到，會一代代落去，矛盾不會突然之間會走」，最終自殺成為下一代唯一的出路。

家庭關係的爭拗可以不少，婆媳、夫妻以及兄弟姊妹均可以是觸發點。她表示，當婆媳出現問題，如父親不去處理，問題亦會演變回夫妻之間的問題，進而影響下一代，可見夫妻關係對於子女影響。

李維榕20年前開始為接受輔導的兒童進行生理評估，要求父母於子女面前對話30分鐘，話題不限，並從中量度兒童心跳、皮膚溫度、以至出汗等指標。她發現，當父母關係有變化、有跦絲馬跡轉差的時候，兒女早已感受得到，會猶如動物出現危機一般，身體指標會有變化。

李維榕表示，當夫妻傾談完的時候，會鼓勵子女表達感受，當中有個案可以清晰告訴父母其面對家庭問題，甚至「教導」父母相處的方式應如何改變。她指，子女向父母敍述問題所在能令父母醒覺，「比起外人講一萬次更有用」。

李維榕指，香港的心理治療集中於個人化治療，不過部分個案即使輔導多年均未見成效，因為未正視家庭為兒童帶來的影響。亞洲家庭治療學院期望，當局更加重視家庭治療的角色，可以嘗試以家庭角度，作為審視行為問題兒童的第一步，再安排個案接受適當治療，可以節省多年治療及輔導累積花費的心力及成本。

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記者：陳展棋

 

 

 

 

 

 

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