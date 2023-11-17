林德信結婚丨林子祥榮升老爺兒子娶圈外女友　林德信表明愛小孩想組大家庭

▲ 林子祥兒子林德信（Alex）榮升人夫，可喜可賀！

林子祥兒子林德信（Alex）榮升人夫，昨天（11月16日）迎娶拍拖多年的圈外女友Candace，可喜可賀！

新老爺林子祥於婚禮中以歌聲向一對新人送上祝福，林德信和Candace其後與林子祥相擁，十分溫馨。

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林德信想組織大家庭

林德信於17年認識Candace，二人拍拖5年多，昨天齊齊步入人生另一階段，榮升為人夫人妻。

林德信曾透露透過朋友而認識Candace，被對方的樂觀性格所吸引，相戀至今感情穩定。

新郎哥表明自己喜歡小朋友，盼於婚後組織大家庭。

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低調處理感情事

林德信太太Candace是圈外人，據悉她是一名清酒侍酒師，並於2020年獲選為清酒小姐。

二人一直低調處理感情事，雖然亦會於IG發放合照，不過放閃次數並不多。

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