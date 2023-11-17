  • 19°C
香港時間 : 20231117日 (週五) 10:41
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

林德信結婚丨林子祥榮升老爺兒子娶圈外女友　林德信表明愛小孩想組大家庭

娛樂 09:52 2023/11/17

分享：

分享：

熱門 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽

林子祥兒子林德信（Alex）榮升人夫，可喜可賀！

林子祥兒子林德信（Alex）榮升人夫，昨天（11月16日）迎娶拍拖多年的圈外女友Candace，可喜可賀！

新老爺林子祥於婚禮中以歌聲向一對新人送上祝福，林德信和Candace其後與林子祥相擁，十分溫馨。

幸福人妻丨陳詩欣澳洲旅遊賀結婚周年　丈夫大方讓靚老婆派福利【多圖】

點擊圖片放大
+9
+8

林德信想組織大家庭

林德信於17年認識Candace，二人拍拖5年多，昨天齊齊步入人生另一階段，榮升為人夫人妻。

林德信曾透露透過朋友而認識Candace，被對方的樂觀性格所吸引，相戀至今感情穩定。

新郎哥表明自己喜歡小朋友，盼於婚後組織大家庭。

【娛圈囍事】新聞之花丘靜雯完成過大禮　Nicole將成人妻：屋企第一次嫁女

最新影片推介：戴祖儀專訪

TOPick柴犬追星
宅男女神丨戴祖儀不甘安穩勇於接受挑戰 　Joey享受單身生活拒「收兵」做娘娘

低調處理感情事

林德信太太Candace是圈外人，據悉她是一名清酒侍酒師，並於2020年獲選為清酒小姐。

二人一直低調處理感情事，雖然亦會於IG發放合照，不過放閃次數並不多。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【娛圈囍事】阿七過大禮金器排場強勁　孝順孫女吳嘉儀氹90歲嫲嫲開心【多圖】
12:37 2023/07/24
【娛圈囍事】阿七過大禮金器排場強勁　孝順孫女吳嘉儀氹90歲嫲嫲開心【多圖】
【娛圈囍事】黃美棋宣布榮升準人妻　與鍾健威結束11年愛情長跑
09:38 2023/08/22
【娛圈囍事】黃美棋宣布榮升準人妻　與鍾健威結束11年愛情長跑
【娛圈囍事】新聞之花丘靜雯完成過大禮　Nicole將成人妻：屋企第一次嫁女
18:48 2023/09/19
【娛圈囍事】新聞之花丘靜雯完成過大禮　Nicole將成人妻：屋企第一次嫁女

你可能感興趣

【娛圈囍事】阿七過大禮金器排場強勁　孝順孫女吳嘉儀氹90歲嫲嫲開心【多圖】
12:37 2023/07/24
【娛圈囍事】阿七過大禮金器排場強勁　孝順孫女吳嘉儀氹90歲嫲嫲開心【多圖】
【娛圈囍事】黃美棋宣布榮升準人妻　與鍾健威結束11年愛情長跑
09:38 2023/08/22
【娛圈囍事】黃美棋宣布榮升準人妻　與鍾健威結束11年愛情長跑
【娛圈囍事】新聞之花丘靜雯完成過大禮　Nicole將成人妻：屋企第一次嫁女
18:48 2023/09/19
【娛圈囍事】新聞之花丘靜雯完成過大禮　Nicole將成人妻：屋企第一次嫁女
林德信 娛樂人物職業 歌手 星二代 林子祥 娛樂機構 娛樂行業

最高瀏覽

急症室最長等候時間（11月17日 時間08:05）
急症室最長等候時間（11月17日 時間08:05）