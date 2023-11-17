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保暖大法︱氣溫跌至13°C易半夜凍醒　專家教1招「最暖蓋被法」顯著保暖

保健美顏 11:10 2023/11/17

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熱門 保暖大法 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽

氣溫跌至13°C易半夜凍醒，專家教1招「最暖蓋被法」顯著保暖。

冷空氣突襲，本港氣溫顯著下降。據天文台數據，今早7時，市區最低氣溫約15度，新界打鼓嶺更低見11度。不少人容易因睡覺時蓋被不足而半夜凍醒，引致感冒。究竟如何蓋被才是最保暖？

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日本電視台節目《ZIP！》曾邀請睡眠專家Hirano Mari受訪，專家表示，想要睡覺時覺得溫暖，蓋幾張被不是重點，最重要是掌握「蓋被順序」；其實只需要2張被，就可以有顯著保暖效果。

羽絨被 + 毛毯

專家指出，睡覺時只需要先蓋1張羽絨被，再加上毛毯，就能顯著抗寒。原因質地輕且保溫通爽的羽絨被，特性是接觸人體體溫後會有些微膨脹，從而更好地貼合人體以阻擋與冷空氣接觸，能有效保持人體睡覺時體溫，鎖住暖空氣。這時若再蓋一層毛毯，可以再增加保溫效果及避免溫度流失。

做多1招更暖

另外，若真的十分怕冷，專家還教再加1招令保暖效果更强。方法就是先將1張毛毯鋪在床墊上，然後身體上再蓋羽絨被，保暖程度會比只在身體上蓋「羽絨被+毛毯」更佳，因床墊上的毛毯會讓背部更加温暖，做到全方位地保暖。民眾可以依照氣溫狀況及自身需要，選擇最適合的保暖蓋被法。

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分請毛毯方向防跌被

除了睡前蓋好被子，睡著後翻身容易使被子滑落，同樣可能因此著涼。專家最後加碼分享，透過分辨毛毯的方向，防止被子滑動：

  • 留意標籤位置。毛毯標籤通常會縫在正面，而正面的毛質密度較高、觸感順滑；底面密度較低、觸感較粗。
  • 將毛毯的反面朝向被子，正面覆蓋身體。借助毛毯反面的摩擦力，讓最外層的被子不易滑落。

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責任編輯：羅嘉欣

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