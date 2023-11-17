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親子好去處丨《小王子》80周年慶典登陸海洋公園　3.5米高巨型萬花筒來一趟星際旅程

親子好去處 10:34 2023/11/17

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法國經典《小王子》將閃耀登陸海洋公園，舉行80周年慶典。

中銀 Chill Card 呈獻：海洋公園聖誕全城 HOHOHO 2023 即將點亮璀𤨪夜空，由2023年12月9日至2024年1月1日，為全城帶來令人陶醉的佳節體驗。與此同時，法國經典《小王子》將閃耀登陸海洋公園，舉行80周年慶典，邀請你走進「小王子星河探索」的宇宙，穿越3.5米高的巨型萬花筒隧道，以及多個意境脫俗的景點，跟隨小王子步伐，踏上一個光影交織、令人目眩的星際旅程！

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甫踏進海洋公園，你便會坐上飛機，飛往小王子的B612星球，展開獨一無二的「小王子星河探索」旅程。請準備穿越超現實壯闊星河，在3.5米高的絢麗萬花筒隧道，欣賞奪目色彩在眼前舞動幻變的震撼五官景致，以及書中經典場景逐一呈現的驚喜畫面。最後，小王子會成為你的嚮導，引領你進入神秘國度，於公園不同角落揭開令人讚嘆不已的銀河面紗。

充滿打卡元素的旅程又豈止於此。小王子更會邀請大家追尋他的足跡，一同探索光影交錯的「小王子星光藝廊」。艶麗耀目的閃亮燈飾天幕，跟歡樂無限的聖誕氣氛，將會把你重重包圍。高峰樂園更有5米高的巨型紀念像聳立在長空下，等你跟「小王子星願留影」。加上園內隨處可見閃閃發亮的裝飾，讓訪客全然投入令人著迷的節日氛圍。

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責任編輯︰王明芳

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