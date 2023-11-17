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聖誕好去處︱逾3千呎CoComelon聖誕充氣樂園　設5大關卡暢玩滑梯波波池

親子好去處 11:45 2023/11/17

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熱門 保暖大法 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽

逾3000呎CoComelon聖誕充氣樂園，即睇早鳥搶飛優惠。

近年全球最受歡迎的幼兒娛樂頻道CoComelon，其3D兒歌動畫成為小朋友最愛，影片主角JJ更是人氣高企。今個冬日奧海城將舉辦逾3000呎的CoComelon聖誕充氣樂園，邀請小朋友挑戰5大關卡及3大趣味任務，即日起至11月24日更有早鳥優惠，讓小朋友一起開心過聖誕。

設有多個打卡位。（奧海城提供）

逾3000呎的CoComelon聖誕歷險吹氣樂園即將登陸奧海城，小朋友要化身聖誕老人小幫手，穿過5大挑戰關卡完成3大趣味任務，協助忙碌的聖誕老人將聖誕禮物送出。

最新影片：

TOPick一分鐘
彩虹邨重建︱細味最美屋邨舊式情懷　必到打卡勝地籃球場

任務一：聖誕顏色配對

任務二：聖誕禮物尋寶

任務三：禮物投遞大作戰

完成任務後可獲紀念襟章，並跳進巨大的滑梯波波池慶祝。

3大必影打卡位

1. CoComelon標誌性的黃色校巴首次化身聖誕鹿巴士

2. CoComelon及主角「JJ」以全亞洲首次亮相的聖誕造型

3. 11米CoComelon巨型充氣禮物聖誕樹

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早鳥優惠

活動設有平日及假期兩大玩法，平日由11月27至12月21日星期一至五，需用 S⁺ REWARDS會員用點數換領，就可以在限時內攀越巨型吹氣障礙物，挑戰趣味任務。

另外，活動亦設假日暢玩門票，家長可於KLOOK購票，即日至11月24日可以早鳥價預購門票，$70盡情跳足25分鐘。

日期：2023年11月25日至2024年1月1日

地點：奧海城2期地下主題中庭

年齡：2至12歲

費用：$80（早鳥優惠$70）

詳情：按此連結

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責任編輯：王明芳

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