聖誕好去處︱逾3千呎CoComelon聖誕充氣樂園 設5大關卡暢玩滑梯波波池
近年全球最受歡迎的幼兒娛樂頻道CoComelon，其3D兒歌動畫成為小朋友最愛，影片主角JJ更是人氣高企。今個冬日奧海城將舉辦逾3000呎的CoComelon聖誕充氣樂園，邀請小朋友挑戰5大關卡及3大趣味任務，即日起至11月24日更有早鳥優惠，讓小朋友一起開心過聖誕。
逾3000呎的CoComelon聖誕歷險吹氣樂園即將登陸奧海城，小朋友要化身聖誕老人小幫手，穿過5大挑戰關卡完成3大趣味任務，協助忙碌的聖誕老人將聖誕禮物送出。
最新影片：
任務一：聖誕顏色配對
任務二：聖誕禮物尋寶
任務三：禮物投遞大作戰
完成任務後可獲紀念襟章，並跳進巨大的滑梯波波池慶祝。
3大必影打卡位
1. CoComelon標誌性的黃色校巴首次化身聖誕鹿巴士
2. CoComelon及主角「JJ」以全亞洲首次亮相的聖誕造型
3. 11米CoComelon巨型充氣禮物聖誕樹
早鳥優惠
活動設有平日及假期兩大玩法，平日由11月27至12月21日星期一至五，需用 S⁺ REWARDS會員用點數換領，就可以在限時內攀越巨型吹氣障礙物，挑戰趣味任務。
另外，活動亦設假日暢玩門票，家長可於KLOOK購票，即日至11月24日可以早鳥價預購門票，$70盡情跳足25分鐘。
日期：2023年11月25日至2024年1月1日
地點：奧海城2期地下主題中庭
年齡：2至12歲
費用：$80（早鳥優惠$70）
詳情：按此連結
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責任編輯：王明芳