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亞洲超星團丨Rain點名讚冼靖峰歌聲　丁丁剖白參賽原因：希望觀眾見到丁子朗唔同咗

娛樂 10:39 2023/11/17

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《亞洲超星團》丁子朗

TVB全新偶像選秀節目《亞洲超星團》即將播出，官方連日陸續釋出宣傳片曝光，其中一條宣傳片中，香港代表冼靖峰（Archie）全白Look化身白馬王子，大晒靚聲型格跳唱韓團EXO的《節奏》，擔任超星總製作人的Rain點名大讚：「冼靖峰，你的聲音特別好聽！」超星導師C君則說：「佢主力是唱歌擔當，可能走到一條出路出嚟。」

另外，Archie又與同為香港代表的丁子朗、文佐匡及「雙Hugo」黃奕斌和黃星綽合體分享參與《亞洲超星團》感受。

亞洲超星團丨主題曲《閃耀／Shining》正式發布　「人間芭比」程瀟任超星導師

《亞洲超星團》Rain

講到今次最大得着，丁丁坦言：「我覺得一定係認識咗60幾個兄弟，舞台上我哋雖然係競爭對手，但係台下佢哋會毫無保留地教我唱歌跳舞。」Archie直言初時壓力很大：「世界各地嚟嘅選手其實好多已經係出咗道嘅藝人。」

他並分享大家如何互相幫助：「有次我哋揀咗首普通話歌，隊中有兩位日本選手，我記得我係標記晒所有拼音畀佢哋，同佢哋一齊練，大家互相幫助之下，表演最終好順利完成！」

丁丁續指，參與《亞洲超星團》是希望證明自己：「我只係希望觀眾見到丁子朗唔同咗！」Archie則說：「我好想去證明畀大家睇，只要肯努力，乜嘢都可以做到！」

《亞洲超星團》冼靖峰

文佐匡為Keep Fit捱麵包

對於《亞洲超星團》雲集星級導師，更有韓國殿堂級偶像Rain擔任超星總製作人，丁丁說：「今次前輩陣容非常強勁，對我哋嚟講好似粉絲偶像見面會咁，尤其係Rain老師，佢舞台表現力非常強勁，好震撼！」

黃奕斌說：「Rain老師每次評語都非常之中Point，令到每位選手都有好大得着。」黃星綽說：「佢（Rain）經常會鼓勵選手，包括我，每次聽到佢嘅鼓勵之後，我就會更有Energy去做得更好。」

文佐匡則指，為了比賽捱麵包：「嗰時為咗keep fit，我上舞台前3日只係食咗2塊麵包！」

《亞洲超星團》文佐匡

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撰文 : TOPick柴犬出動

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