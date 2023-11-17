  • 21°C
香港時間 : 20231117日 (週五) 16:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 保暖大法 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

食用安全｜劏開鯖魚一照燈魚肚驚見逾200條寄生蟲蠕動　專家警告：秋冬活躍恐食物中毒

食用安全 16:30 2023/11/17

分享：

分享：

熱門 保暖大法 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽

劏開鯖魚一照燈，魚肚驚見逾200條寄生蟲蠕動，專家警告：秋冬活躍恐食物中毒。

不少港人愛食刺身海鮮，但要注意可能有寄生蟲出沒！近日，日本宮崎大學醫學院在社交平台分享一段影片，片中的鯖魚被切開，經射燈照射後，驚見腹部有逾200條寄生蟲蠕動。該醫學院助理教授指出，這種寄生蟲通常活躍於秋冬季，若民眾不慎進食，恐誘發食物中毒。

最新影片推介：

活得健康啲
生命鬥士｜6歲女童患罕見腦癌捱過30次電療　媽媽難忘愛女堅強度最後時光

日本宮崎大學醫學院上周四（9日）於社交平台「X」（前身Twitter）分享影片，從影片中可見，一條鯖魚被剖開腹部，在正常的燈光下並無異樣，然而當被人用射燈照射時，在内臟部位竟發現有密密麻麻的生猛寄生蟲正在蠕動，畫面令人相當噁心。

影片曝光後引起大量網民熱議，而影片目前亦已吸引逾1,800萬次瀏覽量。該醫學院寄生蟲學系助理教授Mio Tanaka在接受日媒訪問時表示，影片攝於學生進行實踐訓練的時候，而片中的鯖魚體内確認含有逾200條寄生蟲。

她指出，這種寄生蟲名為「異尖線蟲」（又名「海獸胃線蟲」），在秋冬時期尤其活躍，而受感染海鮮主要為鯖魚、竹莢魚、秋刀魚、鰹魚、沙丁魚、鮭魚、魷魚等，海獸胃線蟲經常會附著於活魚的內臟位置，當魚死亡後則會轉移到身體其他位置上。

Mio Tanaka續指，海獸胃線蟲於魚體內最多可寄生達500條以上。這種寄生蟲在秋冬季更為常見，因為與捕魚季節剛好吻合，因此在冬季時應特別小心。

點擊圖片放大
+6
+5

感染海獸胃線蟲恐食物中毒

Mio Tanaka表示，若進食未煮熟或受海獸胃線蟲感染的魚類，可能會誘發食物中毒。她又提出，許多人對海獸胃線蟲的誤解是，即使誤食寄生蟲，只要用力咀嚼它就會被咬死。事實上，海獸胃線蟲難以被咬斷，即使將其浸泡在醋中或用鹽醃製，仍然可以存活。

因此，她分享5招可預防海獸胃線蟲所誘發的食物中毒：

  • 進食前加熱：海獸胃線蟲幼蟲於60℃下1分鐘內便會死亡，70℃以上會瞬間死亡。
  • 冷凍存放：海獸胃線蟲於-20℃下冷凍超過24小時便會死亡。
  • 盡量購買新鮮的魚，且及時取出內臟。
  • 徹底檢查魚身，去除海獸胃線蟲。
  • 切勿生食內臟，一般烹飪中使用的鹽、芥末、醋的含量及濃度，無法殺死海獸胃線蟲。

海獸胃線蟲

消委會曾引述港大李嘉誠醫學院微生物學系助理教授黃世賢醫生指，食用未經徹底煮熟的海魚，有機會感染的寄生蟲主要是海獸胃線蟲（Anisakis和Pseudoterranova）和某些品種的裂頭絛蟲（Diphyllobothrium）。

TOPick亦曾就海獸胃線蟲，請教本港兒童免疫及傳染病科專科何學工醫生，何醫生指海獸胃線蟲為其中一種常見於海鮮的線蟲。不乾淨的水源易有此種寄生蟲，除了蟹，甲殼類和魚也有機會出現海獸胃線蟲。若進食附有海獸胃線蟲的食物，可於數分鐘至一兩小時內出現食物過敏反應，包括：尋蔴疹、嘔吐、面腫、氣喘、休克。

食安中心教減低寄生蟲風險方法

  • 1. 把供生吃的魚類在-20°C或以下冷凍7天；或在-35°C冷凍約20小時，以消滅寄生蟲。
  • 2. 相對野生捕撈，在良好的寄生蟲防控體系下養殖的魚類（例如養殖的三文魚），感染寄生蟲的風險亦可有效地得以控制。
  • 3. 不想從水產感染寄生蟲，最好是吃徹底煮熟的水產。
  • 4. 高危一族，包括長者、幼童、孕婦和免疫系統較弱的人士，尤其不應吃未經徹底煮熟的水產。
  • 5. 酒、醋、日式芥辣、黃芥辣及香料等均不能殺死寄生蟲。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【食不安心】港島食燒肉放題油甘魚驚見大量寄生蟲 港婦：口裏面啖魚立即吐出嚟
10:55 2023/09/19
【食不安心】港島食燒肉放題油甘魚驚見大量寄生蟲 港婦：口裏面啖魚立即吐出嚟
【食用安全】超市包裝三文魚驚見白蟲蠕動　食安中心5招降感染風險
14:26 2023/08/17
【食用安全】超市包裝三文魚驚見白蟲蠕動　食安中心5招降感染風險
【食用安全】30歲女子常肚痛便秘揭腸道有寄生蟲 醫生：與愛食魚生有關
12:07 2023/02/25
【食用安全】30歲女子常肚痛便秘揭腸道有寄生蟲 醫生：與愛食魚生有關

你可能感興趣

【食不安心】港島食燒肉放題油甘魚驚見大量寄生蟲 港婦：口裏面啖魚立即吐出嚟
10:55 2023/09/19
【食不安心】港島食燒肉放題油甘魚驚見大量寄生蟲 港婦：口裏面啖魚立即吐出嚟
【食用安全】超市包裝三文魚驚見白蟲蠕動　食安中心5招降感染風險
14:26 2023/08/17
【食用安全】超市包裝三文魚驚見白蟲蠕動　食安中心5招降感染風險
【食用安全】30歲女子常肚痛便秘揭腸道有寄生蟲 醫生：與愛食魚生有關
12:07 2023/02/25
【食用安全】30歲女子常肚痛便秘揭腸道有寄生蟲 醫生：與愛食魚生有關
食用安全 寄生蟲 食物中毒 食安中心 健康問題 網絡熱話 腹痛 海鮮 Twitter

最高瀏覽

【六合彩】頭獎連續多期無人中　今期頭獎派彩3,300萬元
【六合彩】頭獎連續多期無人中　今期頭獎派彩3,300萬元