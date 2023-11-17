食用安全｜劏開鯖魚一照燈魚肚驚見逾200條寄生蟲蠕動　專家警告：秋冬活躍恐食物中毒

▲ 劏開鯖魚一照燈，魚肚驚見逾200條寄生蟲蠕動，專家警告：秋冬活躍恐食物中毒。

不少港人愛食刺身海鮮，但要注意可能有寄生蟲出沒！近日，日本宮崎大學醫學院在社交平台分享一段影片，片中的鯖魚被切開，經射燈照射後，驚見腹部有逾200條寄生蟲蠕動。該醫學院助理教授指出，這種寄生蟲通常活躍於秋冬季，若民眾不慎進食，恐誘發食物中毒。

最新影片推介：

日本宮崎大學醫學院上周四（9日）於社交平台「X」（前身Twitter）分享影片，從影片中可見，一條鯖魚被剖開腹部，在正常的燈光下並無異樣，然而當被人用射燈照射時，在内臟部位竟發現有密密麻麻的生猛寄生蟲正在蠕動，畫面令人相當噁心。

影片曝光後引起大量網民熱議，而影片目前亦已吸引逾1,800萬次瀏覽量。該醫學院寄生蟲學系助理教授Mio Tanaka在接受日媒訪問時表示，影片攝於學生進行實踐訓練的時候，而片中的鯖魚體内確認含有逾200條寄生蟲。

她指出，這種寄生蟲名為「異尖線蟲」（又名「海獸胃線蟲」），在秋冬時期尤其活躍，而受感染海鮮主要為鯖魚、竹莢魚、秋刀魚、鰹魚、沙丁魚、鮭魚、魷魚等，海獸胃線蟲經常會附著於活魚的內臟位置，當魚死亡後則會轉移到身體其他位置上。

Mio Tanaka續指，海獸胃線蟲於魚體內最多可寄生達500條以上。這種寄生蟲在秋冬季更為常見，因為與捕魚季節剛好吻合，因此在冬季時應特別小心。

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感染海獸胃線蟲恐食物中毒

Mio Tanaka表示，若進食未煮熟或受海獸胃線蟲感染的魚類，可能會誘發食物中毒。她又提出，許多人對海獸胃線蟲的誤解是，即使誤食寄生蟲，只要用力咀嚼它就會被咬死。事實上，海獸胃線蟲難以被咬斷，即使將其浸泡在醋中或用鹽醃製，仍然可以存活。

因此，她分享5招可預防海獸胃線蟲所誘發的食物中毒：

進食前加熱：海獸胃線蟲幼蟲於60℃下1分鐘內便會死亡，70℃以上會瞬間死亡。

冷凍存放：海獸胃線蟲於-20℃下冷凍超過24小時便會死亡。

盡量購買新鮮的魚，且及時取出內臟。

徹底檢查魚身，去除海獸胃線蟲。

切勿生食內臟，一般烹飪中使用的鹽、芥末、醋的含量及濃度，無法殺死海獸胃線蟲。

海獸胃線蟲

消委會曾引述港大李嘉誠醫學院微生物學系助理教授黃世賢醫生指，食用未經徹底煮熟的海魚，有機會感染的寄生蟲主要是海獸胃線蟲（Anisakis和Pseudoterranova）和某些品種的裂頭絛蟲（Diphyllobothrium）。

TOPick亦曾就海獸胃線蟲，請教本港兒童免疫及傳染病科專科何學工醫生，何醫生指海獸胃線蟲為其中一種常見於海鮮的線蟲。不乾淨的水源易有此種寄生蟲，除了蟹，甲殼類和魚也有機會出現海獸胃線蟲。若進食附有海獸胃線蟲的食物，可於數分鐘至一兩小時內出現食物過敏反應，包括：尋蔴疹、嘔吐、面腫、氣喘、休克。

食安中心教減低寄生蟲風險方法

1. 把供生吃的魚類在-20°C或以下冷凍7天；或在-35°C冷凍約20小時，以消滅寄生蟲。

2. 相對野生捕撈，在良好的寄生蟲防控體系下養殖的魚類（例如養殖的三文魚），感染寄生蟲的風險亦可有效地得以控制。

3. 不想從水產感染寄生蟲，最好是吃徹底煮熟的水產。

4. 高危一族，包括長者、幼童、孕婦和免疫系統較弱的人士，尤其不應吃未經徹底煮熟的水產。

5. 酒、醋、日式芥辣、黃芥辣及香料等均不能殺死寄生蟲。

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責任編輯：羅嘉欣