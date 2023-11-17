香港人在北京丨盧慶輝靚老婆首曝光貴氣逼人　自爆太太豪氣頂酒令感情升溫

盧慶輝於早前播映的劇集《香港人在北京》演霸氣總裁一角，被讚佬味十足，再度活躍影視圈的盧慶輝近年進駐小紅書，日前激罕上載夫婦合照外，令「盧太」真面目曝光，更撰文分享與太太的相識過程。

從盧慶輝分享的照片所見，太太穿上露肩晚裝，眼大大、鼻高高兼皮膚白皙，另外她戴上藍寶石頸鏈，跟盧慶輝坐於名貴房車內，可說十分貴氣。

香港人在北京丨盧慶輝免家人擔心棄影從商 暖爸為兒子戒煙：言語不及身教

▲ 盧慶輝於內地開廠。（被訪者提供）

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老婆背景厲害

盧太名叫劉美清，從其個人簡歷所見，可說背景猛料，劉美清為中國電子商會電子商務專業委員會副理事長、中國電子商會網路直播與短視頻專業委員會副理事長、鉑麗格珠寶品牌創辦人、天臣控股(股票代號01201)執行董事兼影視投資人。

另外盧慶輝撰文大談兩人的相戀經過，兩人首次碰面是2009年在香港遊輪上，當時太太的公司在遊輪上主辦一場活動，而盧慶輝是受邀嘉賓。

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他寫道：「我們兩個在那場活動同時給一位獲獎選手頒獎，最後那張老照片就是當年的合影，看照片裡老婆小小的，其實她身高有165。」

出席完活動後，盧慶輝跟劉美清沒有過多交流，直到1年後才重遇，他寫道：「當時我在廣東陽江做房地產，她和同事來陽江談生意，我作為東道主接待她們。過來的這幾日我發現我太太和我以往認知的女孩有點不同，因為她外表看起來很柔弱的一個小女孩，但是性格比較直爽義氣。談起生意也頭頭是道游刃有餘，相處幾日對她挺欣賞的。」

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為盧慶輝頂酒顯豪氣

雖然很欣賞女方，盧慶輝卻未有所行動，直至發生某事令他決定表白，他寫道：「有一位兄弟招待一起吃飯，席間給每人倒了一滿杯的白酒應該有二両多，朋友提議大家一起乾一杯，我知道這一杯喝下去我就會不省人事，因為我酒量比較差，當時太太坐我旁邊，她乾完自己那杯，把我的酒倒到她杯裡替我喝了，我當時一下震驚了。」

劉美清為自己頂酒，令盧慶輝刮目相看，他說：「我沒想到一個女孩會替我喝這麼多的酒。當晚回去我就失眠了，因為這幾天的相處，我發現越來越喜歡她，我不知道她替我喝這麼多酒，是不是對我也有好感，第二天我們見面的時候，我問她為甚麼替我喝酒，她很自然的回答說，因為過來這些天都是我在接待她們，看我酒量差，替我喝杯酒沒甚麼大不了的。」

相戀三個月閃婚

盧慶輝對劉美清念念不忘，遂決定去深圳找女方表白：「她笑著著說『可以啊』，我當時就懵了，語無倫次的說『謝謝你，感謝你答應我，我以後一定會對你好』，我是真沒想到這麼痛快答應我了。我們在一起第三天，我說她以後一定會是我太太，能不能嫁給我。她說追她的人都這麼說，我不是第一個。我說那咱們走著瞧。然後三個月以後我們就領了結婚證，半年舉辦了婚禮。」

婚後二人育有一子，至今已結婚十三年，兒子已經九歲多。盧慶輝說：「這十三年多我們幾乎形影不離，攜手經歷了很多的事情，也在彼此的支持和鼓勵下一起成長，這就是我和我太太的故事。」

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為兒子戒掉壞習慣

早前盧慶輝接受TOPick訪問，期間分享夫婦相處最重要是包容，盧慶輝說：「因為她是北方人，我是南方人，真的需要相互溝通和包容。我覺得任何一對夫婦，即使同是香港人，雙方的家庭背景和教育方式也不同，當遇到看不過的事情時，大家也退一步。」

盧慶輝現在以家庭為先，更為愛兒戒煙。他說：「好多事情要兼顧和想得全面一點，以前做人『阿仔』，只要做好本份便可，現在要為兒子樹立好榜樣，言語不及身教，說甚麼也沒用，你的行為他看得到。」

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