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靚太安樂窩｜嚴崇天示範跆拳道四式　全身郁動助修靚身體線條

休閒消費 11:48 2023/11/17

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嚴崇天有姿勢有實際！

主持嚴崇天（阿天）學習跆拳道四年，現在段數是紅黑帶，今集《靚太安樂窩》就邀得阿天為大家示範跆拳道最常見的四個招式，而阿天又邀得教練Master Billy從中協助，令動作快狠準地展現出來。

阿天指雖然大家認為跆拳道郁動腳部多—點，但其實它的郁動是比較全身性的，當郁動腳部時，腰部也需要擺動，腿部線條會美一點之外，腰部在擺動的時候，亦會做到收腹效果，還可以令身體線條變美。

除了修靚身體線條，學習跆拳道還有其他好處，阿天表示：「很多時候女士吃多了，覺得好像發胖了，做這些動作真的會流很多汗，我覺得可以媲美跑步。」他又指出做跆拳道動作前，通常有很多拉筋熱身動作，拉筋對身體亦非常好，他笑說：「人們經常說，你每日拉一次筋，已經可以延年益壽了。」

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跆拳道四個招式

1.Turning Kick

這個動作比較初學，基本上學白帶的時候，已經閞始學這個動作。很簡單，右腳在後方，當你要踢右腳的話，慢慢將右腳抬起，膝蓋就像對住天花45度角左右，然後將小腿踢出來，這樣就可以做到Turning Kick。

2.Side Kick

當你是用右腳踢，依然是後腳放後方，然後有少少轉身，其實轉的幅度，腰和臀部位有少少向前面，右腳屈曲，放在身體的側邊；然後是最困難的，視線依然要望住目標或者木板，然後再將腳伸出去，最漂亮的情況，是踢的時候少少腳跟位置踢到目標，這為之最漂亮。當

3.Sliding Side Kick

其實跟Side Kick差不多，但加了一個滑行的動作，跟Side Kick有少少不同，若果你用右腳踢的話，右腳要放在前方，然後有一個滑行動作，例如你的右腳放前方，左腳走到這裡的時候，右腳已經要提起，依然放在身體側邊位置，再踢出去。

4.Back Kick

是四個動作當中比較難掌握的，若果要做的話，當是右腳踢，其實右腳是要放在後方，所以記住，是由你靠近左腳的位置，基本上是貼實的，再撐出去後面，而不是在側面兜圈踢出去。

阿天自嘲已成「扭傷專家」

阿天坦言在學習的過程中，難免會有受傷的時候，他自嘲已成「扭傷專家」：「我的左右腳分別扭傷了三四次，有些動作是你跳起來，再跌下來的時候，可能站不穩就扭到，亦有試過一些滑行動作吸實地板，然後就拗柴。」

其中一次阿天更受傷了半年，連家人也勸他放棄不要再學，不要這樣辛苦自己，令阿天也曾動搖過信心，還反問自己：「自己是否已到頂？後來又想，好似很不甘心，你明明向目標進發的時候，忽然叫我站在原地不要，我不要，我要繼續試！」就是這份決定，令阿天繼續堅持下去，而且做任何事都會付出超過100分的努力。

場地：Korea Taekwondo Cheung Do Kwan 韓國跆拳道青道館

鳴謝：Master Billy

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責任編輯：Kiwi Lee

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