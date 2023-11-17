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新聞女王丨TVB被指青黃不接靠舊人撐劇 　佘詩曼回應大方得體展風範

娛樂 12:05 2023/11/17

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萬眾期待台慶劇《新聞女王》即將播出，此片是無綫與優酷聯合製作。日前佘詩曼、李施嬅、馬國明和何依婷到北京宣傳《新聞女王》，阿佘更與施嬅及何依婷應在場觀眾要求即席跳了一節女團(G)I-DLE的《Queencard》，三人亦跳得不錯。

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答得夠得體

在問答環節，有內地觀眾提問：「你們怎麼看TVB過去20年還是你們在扛劇？」

主持先邀阿佘作答，她想了一秒便說︰「嗯……我覺得不是這樣，我覺得也有很精彩的電視劇，也出了很多新人，他們也很努力，有時候我也追劇，所以我覺得不存在這個說話。」

其後馬國明就搞笑說︰「我是剛入行的。」他續說︰「我覺得TVB有很多厲害的藝人，演戲很好的藝人，只是剛好這部劇就是我們演了很多年，除了何依婷，她比較新一點。」

阿佘回答夠得體。

提問有火花

隨後，他們更大玩互相提問對方一個問題的遊戲，當中阿佘問馬明的問題夠尖銳，她問：「你的未婚妻是懷孕了才結婚，你們是不是？」馬明即笑着望着阿佘，阿佘即做出趣怪表情，馬明即掩着心口說：「當然呀」再對阿佘說：「你好狠」。

馬明向阿佘作出「反擊」，問她：「你之前跟林峯拍戲，你覺得我的演技比他好嗎？」阿佘非常識做，回答表示「當然啦」氹得馬明笑不攏嘴。

不過原來不只女王阿佘問得夠「狠」，何依婷問李施嬅的問題亦不遑多讓，她問：「你六道提名拿那個視后都沒有拿到，是因為你演技不夠好嗎？」令在場觀眾也不禁「嘩嘩聲」。

施嬅則淡定笑說：「那當然啦！」網民看完後，都大讚阿佘的回應大方有智慧，又指作為新聞女王的她果然有風範，提出的問題夠爆！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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