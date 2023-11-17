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萬千星輝賀台慶丨聲夢小花潘靜文首擔任TVB台慶主持　Sherman：呢個機會真係好難得【多圖】

娛樂 13:53 2023/11/17

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聲夢小花潘靜文（Sherman）將首度擔任TVB台慶主持。

TVB年度盛事《萬千星輝賀台慶》將於本周日（11月19日）舉行，今年的主持陣容大改，給觀眾不少新鮮感。

今屆TVB台慶主持將包括殿堂級代表汪明荃、鄧梓峰、陳百祥、阮兆祥、陳貝兒、黎芷珊，成功接棒代表麥美恩、Patrick Sir（林溥來）、陸浩明、吳幸美、周奕瑋、馮盈盈，以及新生代代表港姐冠軍莊子璇、J2er上位主持吳兆麟、《聲夢》第一屆畢業生潘靜文（Sherman）及第二屆畢業生彭家賢、東張女神何沛珈，及躋身「獎老」行列的林正峰。

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做足準備當TVB台慶主持

首度擔任TVB台慶主持的聲夢小花潘靜文跟TOPick分享感受，並透露為今次做足準備。

Sherman坦言得悉成為台慶主持之一後感到很興奮，「我覺得呢個機會真係好難得！入行唔係好耐，只係做過主持有少少經驗，就可以做一個大騷嘅主持，我知道呢個機會唔係咁容易。」

她特意作好準備，「盡量早啲瞓，呢一個禮拜內都保持最佳狀態，唔好食咁多嘢，唔好飲咁多生冷嘢。特登去睇中醫調理我嘅身體，好多主持都好靚，我唔想到時甩嘴。」

她又謂：「最近因為主持《Hands Up》，都會有啲體適能嘅動作，例如要跨住個波嚟跑步咁。我就盡量同自己講千祈唔好拗柴或整親，如果唔係就著唔到高踭鞋，保護自己嘅身體為主。」

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樂壇新人努力出歌

除了是主持外，參加《聲夢傳奇》出身的Sherman亦是一位歌手，於今年推出首支派台歌。

她說：「今年我出咗第一首派台歌，攞新人獎嘅信心就一半一半，因為今年嘅女新人都非常多，亦都好優秀。我自己唔敢抱太大期望，亦都會對自己有啲信心。」

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她預告：「約明年2、3月會推出新歌，最近都同監製傾緊我嘅新歌，傾吓編曲、歌詞、主題，同埋去學我呢首歌，希望可以畀到另一個曲風大家聽。」

她續說：「《永遠潘朵拉》嘅曲風比較慢，但嚟緊呢首就會有少少輕快，有啲節奏感，都係主要努力學唱歌，同埋做多啲運動。因為中咗第二次Covid，條氣唔係好好。最近做多咗運動去令自己條氣順返啲。同埋都係繼續睇中醫調理身體。」

記者：梁樂欣

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