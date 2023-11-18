珠海好去處︱珠海橫琴海洋王國親子行程攻略　省時省力玩足全園+9大必玩推介

▲ 即睇點樣玩轉海洋王國！

就到聖誕，又係時候要諗下去邊度玩喇！特別是小朋友考完試，媽媽都要獎勵一下小朋友去玩！自通關後，一家大細都喜歡北上玩樂，又平又好玩，除了深圳之外，都可以考慮去珠海玩，交通同樣方便，可以從陸路及水路前往，適逢珠海長隆全新度假區開幕，設有目前全球最大的室內樂園長隆宇宙飛船，兼有15大主題區域、3個表演劇場、17個機動遊戲設施等等，實在是一家大細的親子好去處！

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近日港媽「護士Vi媽三小火」就帶同3個小朋友到珠海玩樂，更公開玩樂攻略，分享給各大網民，讓大家玩得省時又可以玩足全個園區！她寫道：「最近發掘多咗珠海橫琴親子遊好地方，珠海比澳門消費更平，越來越多香港人去珠海旅行，説走就走！週末出發。這份親子珠海橫琴海洋王國攻略不要錯過，聖誕就黎到又係時候plan下聖誕假期去邊度。」

珠海橫琴海洋王國行程推介：

10點開園，一開始先到鯨鯊館拍照，館內的鯨鯊水池是世界上最大的水族箱，帶孩子必到景點，早上較少人。然後無論如何也看一個show，推介看白鯨劇場，之後可以順着地圖和體力玩下去。

來到主題樂園，帶着孩子由朝玩到晚，稍為將要求降低少少，遊玩目標達到3至5個景點就心滿意足，結果超額完成比想像中行到更多地方。

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注意事項：

記得留意表演節目和表演時間，平日和假期稍有不同，以官方當日發佈為準。

必玩項目：

1. 白鯨劇場

大約10:40分有第一場表演，全室內有冷氣的劇場表演，孩子在香港沒有機會看到白鯨或海豚表演，他們感到很新奇雀躍。

2. 鯨鯊館

十分值得一看，館內的鯨鯊水池是世界上最大的水族箱，5項世界紀錄及擁有7條鯨鯊，實在非常壯觀，特別推介最後玻璃長廊，猶如海底漫步，鯨鯊就在頭上經過，值得花時間享受片刻寧靜。

3. 5D城堡影院

必玩推介，三火100cm都可以，5D即係立體眼鏡+有噴水吹風+會動的座椅，有逼真的體驗感，大約每小時上演一次。

4. 北極熊館

有幸的話，抬頭會看到北極熊在玻璃管道上行走。

5. 企鵝館

乾淨沒有腥臭味，展板能吸引二火細閱企鵝資料，成功透過體驗學習帝企鵝和王企鵝的生活環境和習慣。

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6. 雨林升降塔

有分兩種高度限制，100cm以上已經可以玩（三火心口掛個勇字玩咗一次，然後……）

7. 五人座旋轉咖啡杯

竟然有可以坐晒我一家五口的咖啡杯，仲有升降台，排隊好快就到。

8. 水上飛人

大約16:00上演，值得看一會兒，每次噴水我們也見到彩虹。

9. 煙花匯演

大部分評論也推薦看煙花匯演，可惜我們要趕着回港，沒有看到。

其他夠高度可玩

1.鸚鵡過山車

2.冰山過山車

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評價：

園內環境衛生算不錯2室內館冷氣大，要帶外套，每日都有煙花上演，上次關於珠海用身體夾零食和運動夢工場的分享詢問度超高，連海洋王國合起來可做個三日兩夜親子遊。

文章獲「護士Vi媽三小火」授權

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責任編輯：陳麗薇