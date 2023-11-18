  • 18°C
香港時間 : 20231118日 (週六) 09:19
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 保暖大法 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

珠海好去處︱珠海橫琴海洋王國親子行程攻略　省時省力玩足全園+9大必玩推介

親子好去處 09:00 2023/11/18

分享：

分享：

熱門 保暖大法 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽

即睇點樣玩轉海洋王國！

就到聖誕，又係時候要諗下去邊度玩喇！特別是小朋友考完試，媽媽都要獎勵一下小朋友去玩！自通關後，一家大細都喜歡北上玩樂，又平又好玩，除了深圳之外，都可以考慮去珠海玩，交通同樣方便，可以從陸路及水路前往，適逢珠海長隆全新度假區開幕，設有目前全球最大的室內樂園長隆宇宙飛船，兼有15大主題區域、3個表演劇場、17個機動遊戲設施等等，實在是一家大細的親子好去處！

最新影片:

TOPick一分鐘
彩虹邨重建︱細味最美屋邨舊式情懷　必到打卡勝地籃球場

近日港媽「護士Vi媽三小火」就帶同3個小朋友到珠海玩樂，更公開玩樂攻略，分享給各大網民，讓大家玩得省時又可以玩足全個園區！她寫道：「最近發掘多咗珠海橫琴親子遊好地方，珠海比澳門消費更平，越來越多香港人去珠海旅行，説走就走！週末出發。這份親子珠海橫琴海洋王國攻略不要錯過，聖誕就黎到又係時候plan下聖誕假期去邊度。」

珠海橫琴海洋王國行程推介：

10點開園，一開始先到鯨鯊館拍照，館內的鯨鯊水池是世界上最大的水族箱，帶孩子必到景點，早上較少人。然後無論如何也看一個show，推介看白鯨劇場，之後可以順着地圖和體力玩下去。

來到主題樂園，帶着孩子由朝玩到晚，稍為將要求降低少少，遊玩目標達到3至5個景點就心滿意足，結果超額完成比想像中行到更多地方。

點擊圖片放大
+6
+5

注意事項：

記得留意表演節目和表演時間，平日和假期稍有不同，以官方當日發佈為準。

必玩項目：

1. 白鯨劇場

大約10:40分有第一場表演，全室內有冷氣的劇場表演，孩子在香港沒有機會看到白鯨或海豚表演，他們感到很新奇雀躍。

2. 鯨鯊館

十分值得一看，館內的鯨鯊水池是世界上最大的水族箱，5項世界紀錄及擁有7條鯨鯊，實在非常壯觀，特別推介最後玻璃長廊，猶如海底漫步，鯨鯊就在頭上經過，值得花時間享受片刻寧靜。

3. 5D城堡影院

必玩推介，三火100cm都可以，5D即係立體眼鏡+有噴水吹風+會動的座椅，有逼真的體驗感，大約每小時上演一次。

4. 北極熊館

有幸的話，抬頭會看到北極熊在玻璃管道上行走。

5. 企鵝館

乾淨沒有腥臭味，展板能吸引二火細閱企鵝資料，成功透過體驗學習帝企鵝和王企鵝的生活環境和習慣。

點擊圖片放大
+5
+4

6. 雨林升降塔

有分兩種高度限制，100cm以上已經可以玩（三火心口掛個勇字玩咗一次，然後……）

7. 五人座旋轉咖啡杯

竟然有可以坐晒我一家五口的咖啡杯，仲有升降台，排隊好快就到。

8. 水上飛人

大約16:00上演，值得看一會兒，每次噴水我們也見到彩虹。

9. 煙花匯演

大部分評論也推薦看煙花匯演，可惜我們要趕着回港，沒有看到。

其他夠高度可玩

1.鸚鵡過山車
2.冰山過山車

點擊圖片放大
+4
+3

評價：

園內環境衛生算不錯2室內館冷氣大，要帶外套，每日都有煙花上演，上次關於珠海用身體夾零食和運動夢工場的分享詢問度超高，連海洋王國合起來可做個三日兩夜親子遊。

文章獲「護士Vi媽三小火」授權

11月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯：陳麗薇

相關文章

魔雪奇緣丨迪士尼魔雪奇緣世界開幕慶典　食買玩全攻略+必到3大新遊戲【多圖】
19:14 2023/11/16
魔雪奇緣丨迪士尼魔雪奇緣世界開幕慶典　食買玩全攻略+必到3大新遊戲【多圖】
珠海親子遊丨珠海商場玩「人肉夾零食機」　男童手腳並用滿載而歸最平30蚊有得玩
11:02 2023/11/13
珠海親子遊丨珠海商場玩「人肉夾零食機」　男童手腳並用滿載而歸最平30蚊有得玩
深圳好去處︱前海山姆超市歡樂港灣開通跨境巴士　$60起來往港九新界【附上落車點】
13:43 2023/11/12
深圳好去處︱前海山姆超市歡樂港灣開通跨境巴士　$60起來往港九新界【附上落車點】

你可能感興趣

魔雪奇緣丨迪士尼魔雪奇緣世界開幕慶典　食買玩全攻略+必到3大新遊戲【多圖】
19:14 2023/11/16
魔雪奇緣丨迪士尼魔雪奇緣世界開幕慶典　食買玩全攻略+必到3大新遊戲【多圖】
珠海親子遊丨珠海商場玩「人肉夾零食機」　男童手腳並用滿載而歸最平30蚊有得玩
11:02 2023/11/13
珠海親子遊丨珠海商場玩「人肉夾零食機」　男童手腳並用滿載而歸最平30蚊有得玩
深圳好去處︱前海山姆超市歡樂港灣開通跨境巴士　$60起來往港九新界【附上落車點】
13:43 2023/11/12
深圳好去處︱前海山姆超市歡樂港灣開通跨境巴士　$60起來往港九新界【附上落車點】
親子活動 好去處 玩樂 主題樂園 橫琴 珠海 企鵝 海豚 澳門 深圳

最高瀏覽

香港人在北京丨盧慶輝靚老婆首曝光貴氣逼人　自爆太太豪氣頂酒令感情升溫
香港人在北京丨盧慶輝靚老婆首曝光貴氣逼人　自爆太太豪氣頂酒令感情升溫
兩地教育︱內地網民參觀香港中學開放日 小紅書寫感受：被香港教育震撼
兩地教育︱內地網民參觀香港中學開放日 小紅書寫感受：被香港教育震撼
【點名譴責】積金局點名譴責馬俊偉　命令喪失強積金中介人註冊廿個月
【點名譴責】積金局點名譴責馬俊偉　命令喪失強積金中介人註冊廿個月