食不安心｜食客打邊爐驚見「藍點肥牛」　經理1句回應惹網民鬧爆

▲ 食客打邊爐驚見「藍點肥牛」，經理1句回應惹網民鬧爆。

天氣轉冷，又到打邊爐的季節，不過近日有網民光顧旺角一間火鍋店時，發現店員送來的牛肉竟有多個不名藍點。事主向經理反映後，對方竟回覆一句「係正常嘅」了事，處理手法惹網民鬧爆。

最新影片：

事主周二（14日）於Facebook群組「飲食黑店大全」發文，指當日與友人光顧旺角一間火鍋店，用餐途中竟發現肥牛上有不明藍點。從事主分享的圖片可見，生牛肉上有數個鮮藍色斑點，即使煮熟後依然可見藍點的痕跡。

事主檢查其餘多碟肥牛，發現全部均有藍點，於是向經理反映，結果對方僅表示，「係嗰啲印，係正常嘅」。不過事主擔憂有食用風險，因此不敢再食，並決定離開。

▲ 肥牛上有不明藍點。（Facebook群組「飲食黑店大全」圖片）

帖文引起網民熱議，不少人鬧爆餐廳的處理手法，「即係唔肯換啦」、「基本上碟牛拎出黎畀客已經做衰間舖」、「經理噏完唔使負責任，真係噏得就當秘笈，叫佢當埸食兩舊先啦」、「不如話隻牛有紋身」、「一句無問題就大晒咁」、「呢啲咁明顯嘅問題，廚房點會出畀客食㗎」、「係我就換過過碟畀客啦」。

另外，亦有網民推斷藍點是「雙頭筆甩色印咗落啲肉度，有去開街市會經常見到，但佢又藍得誇張咗啲喎」，又有人估計「係交貨時，喺面頭手寫送貨單， 原子筆滲咗落去」。

同場加映：專家教睇顔色分牛肉新鮮程度

日本TBS電視節目《この差って何ですか？》曾請來專家講解如何選擇美味牛肉。不少人看見黑紅色的牛肉都不會購買，只買鮮紅色的，因為看起來感覺較新鮮，但事實卻恰恰相反。節目組取出一塊牛肉切開，觀察其變化。切開後，牛肉橫切面為黑紅色，但放置半小時後，肉質顏色出現變化，慢慢轉為鮮紅色。

松阪牛肉專門店的副店長村上智德接受節目訪問時表示，大家都誤會了，牛肉本來是黑紅色的，隨著時間流逝，牛肉中的一種含鐵色素「肌紅蛋白」與空氣接觸後，會氧化並變成鮮紅色。換言之，切開後黑紅色的牛肉，代表沒有長時間與空氣接觸。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣