日本旅遊︳東京麻布台之丘11月24日開幕　teamLab新美術館進駐【附地址】

▲ 麻布台之丘由英國鬼才建築師Thomas Heatherwick操刀，花架與棚架的外形獨特，上面種滿植物，相信會成為東京重要地標。（相片：麻布台之丘網頁）

自新冠疫情過去，日本幾乎每月都有新地標落成開幕。最新一個是位於虎之門、麻布台地區的麻布台之丘（ Azabudai Hills），建築期長達4年多，將於2023年11月24日開幕。

這是座大規模的綜合商業設施，最令人引頸以待是「teamLab無界：森大廈數字藝術美術館」進駐其中，沉浸性兼互動的光影藝術，相信能吸引不少旅客特意朝聖。

▼ 點擊圖片放大 +2

麻布台之丘分成主大樓「森JP塔」、Residence A、Residence B、Garden PlazaA至D組成，規劃了辦公室、住宅、商業設施、文化設施、教育機構、醫療機構等功能生活設施。

這裏也集結了時裝美容、美食、文化、藝術、健康等150家商店店舖，在中央廣場的地下，更有一約4,000平方公尺大的巿集「Azbuda hills market」，優質食材、甜品、烘焙包點、小吃等美食，應有盡有。

至於「Garden Plaza」則有露天咖啡室和日本高級餐廳，讓顧客優哉遊哉享受佳餚。

▲ 在麻布台之丘可欣賞到奈良美智的作品《東京的森林之子》。（相片：麻布台之丘網頁）

環保是大趨勢，麻布台之丘周邊有規劃了大量綠化造景，身處其中像被綠意包圍，種了320種植物、蔬果菜園，並已培育櫻花種子，假以年月，或能成為另一賞櫻熱點。

麻布台之丘

地點：東京都港區虎之門5丁目、麻布台1丁目、六本木3丁目

最新影片推介

記者：周美好