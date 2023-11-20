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新手爸媽︱港男嘆做爸爸後人生定格力數3困境　懷念婚前時光惹網民批評

新手爸媽 16:14 2023/11/20

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一位人夫在感嘆自己結婚生子後，人生就像定了格，有家庭的朋友也漸漸疏遠，形容自己幸福指數要仔女長大後才回升。（iStock圖片）

結婚生子乃人生大事，不少人嚮往組織美滿家庭享天倫樂，可是有人卻認為家庭是束縛。一位人夫在討論區感嘆自己結婚生子後，人生就像定了格，有家庭的朋友也漸漸疏遠，形容自己幸福指數要人老才回升，帖文引起網民熱議，反應兩極。

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婚後生活千篇一律

該名人夫於連登討論區以「結咗婚生咗仔，人生就好似定格了」為題發帖，詢問網民：「有冇人都有咁嘅感覺？結咗婚之後，每一日做嘅嘢就變到一成不變」，他描述自己千篇一律的生活：「上、下班回家見到妻兒、放假也見到妻兒。」

朋友漸疏遠沒話題

談到以前的朋友慢慢疏遠，人夫指，他與未結婚、已婚未生的朋友沒有話題；已婚生子的朋友又很少約出來見面；以前的曖昧對象「知你結咗婚又唔會理你」；新女同事也不會約出來聊天；未婚的男同事「大把嘢玩唔會理你」；有家庭的人又不會邀約，幾乎斷絕與同事朋友的社交。樓主補充指：「我啲朋友兄弟，真係去到小朋友出世之後就慢慢疏遠，唔係話特登咁做，可能咁啱去到人生交叉點個刻，好似去到十字路口，愈行愈遠」。

幸福指數年老才回升？

人夫再談到自己，放假去旅行或出遠門也要考慮能否帶一家大細去，夫妻兩人世界的空間仿佛被佔據。人夫分享自己之前在網絡上看到一段短片提到：生了小朋友的幸福指數就會下跌，要等待仔女都長大個後指數才回升，樓主感嘆：「但嗰陣我已經係阿伯，等死了」。

這則貼文一出立即引起網民熱烈討論，網民除了表示理解，談到以前的生活感嘆青春已逝。亦有網民表示每個家庭不同，即使自己辛苦但享受一家人的時光，不會感到自討苦吃。「少咗應酬係肯定，不過同老婆都幾享受見到個B慢慢長大！」。有網民批評樓主未有深思熟慮便生下孩子，所以踏入人生階段的變化是預料之內；更有自稱單身的網民表示羨慕樓主的生活。點擊圖片即睇更多網民留言：

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責任編輯：王明芳

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