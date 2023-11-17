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改名學問丨元旦出生女兒名字結合何父包母元素 老師課堂點名感尷尬臉紅

育兒資訊 12:18 2023/11/17

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為孩子改名，係一門高深學問，又要好聽又想有意思，仲要不要俾人容易改花名取笑。

為孩子改名是一大學問，既擔心改壞名又擔心被人取笑！內地一名何姓男子與包姓女子結婚後，太太在元旦誕下可愛女兒，何男絞盡腦汁，決定結合三人的關鍵字，為女兒取名「何包旦」，這個名字讓女兒感到尷尬，每當課堂被老師點名時，總是害羞得臉紅。

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綜合內媒報道，何姓男子與包姓女子結婚後，太太在隔年元旦順利產下一名可愛女嬰。為了讓女兒取一個特別又有意思的名字，何男幾經思索後，決定加入3大元素的關鍵字，為女兒取一個可愛又易記的名字。

自己姓何，老婆姓包，加上女兒在元旦出生，於是將這3個關鍵字搭配在一起，取名「何包旦」。

起初何男也擔心「何包旦」的名字不太好，但親朋好友聽到後都紛紛讚賞這個名字，起得有意思，而且非常可愛，讓他們感到安心。

不過，女兒漸漸長大後，卻對「何包旦」這個名字不滿，覺得諧音跟「荷包蛋」一樣，每次在課堂被老師點名時，她都會感到尷尬，更不禁臉紅，令她非常無奈。

 

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責任編輯：王明芳

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