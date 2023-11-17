【擾亂行為】涉公眾地方阻礙公職人員被控　藝人林頴彤鄭雋熹續准保釋明年1月再訊

▲ 被告林頴彤。（梁錦麟攝）

藝人林頴彤與早前因JPEX案被捕的男藝人鄭雋熹等共6人，涉於那打素醫院及北區醫院阻礙社署主任，以及阻礙病房出入口等，被控阻礙公職人員及在公眾地方作出擾亂秩序的行為等罪，案件今(17日)於粉嶺裁判法院再提訊。6名被告暫時毋需答辯，裁判官應控方申請，將案件押後至2024年1月12日再訊，以待控方索取法律意見，各被告續准保釋。

6名被告為冼衍彤（47歲，售貨員）、劉曉君（38歲，其他職業）、鄭雋熹（29歲，藝人）、楊天樂（42歲，文員）、林頴彤（30歲，藝人）及梁迪華（38歲，其他職業）。

▲ 被告鄭雋熹。（梁錦麟攝）

各被告暫時毋須答辯，控方申請將案件押後，以待索取法律意見。辯方則表示冼衍彤正留院治理，未能應訊。控方不反對各被告保釋，裁判官將案件押後至2024年1月12日再訊，各被告續准保釋。

鄭被控在公眾地方作出擾亂秩序的行為罪，其餘被告則同被控1項阻礙公職人員及1項在公眾地方作出擾亂秩序的行為罪。

控罪指，除鄭外，各被告於2023年8月2日，在上水北區醫院急症室内阻礙獲合法授權執行公務的公職人員，即社會福利署社會工作主任女子湛麗芳執行公務；各被告被控於同日在大埔雅麗氏何妙齡那打素醫院4樓F4病房外走廊，在公眾地方作出擾亂秩序的行為，即情緒激動、阻塞走廊及阻礙病房出入口，並阻礙醫院的正常運作及人員工作。

鄭散庭後於庭外接受傳媒訪問，被問及JPEX事件時，鄭表示，自早被帶至警署調查後，警方未有落案起訴他。

最新影片推介：

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟