遊日注意︱去日本食壽司老店「不要點三文魚壽司」　背後原因曝光

▲ 去日本旅行食壽司老店「不要點三文魚壽司」，背後失禮原因曝光。

香港人最愛吃壽司刺身，去日本旅行更少不免要吃經典的「三文魚壽司」，不過，近日一位日本漫畫家就表示，光顧日本壽司老店若點選三文魚壽司，是非常失禮和尷尬的事！

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日本網絡漫畫家「ゐ」，日前在社交媒體X上發佈一則作品，描述一對男女到傳統壽司店約會，帖文則附上一句「不要在壽司店點三文魚」。漫畫中，女主角得知要去吃一間傳統壽司店，内心非常期待，接著和男主角來到一間傳統江戶前壽司老店。然而，男生卻開口向壽司師傅點了三文魚壽司，女主角聽到後瞬間尷尬得想立即逃離店舖。

該則漫畫讓不少日本網民產生共鳴，認同男主角的行為確實令人丟臉。原因是「三文魚壽司」雖然在很多新型迴轉壽司店中常見，但它其實是近代才變得普遍的食物，傳統「江戶前壽司老店」不會供應這種「新式壽司」。其次就是像漫畫中的那種高級壽司店，都是以「廚師發辦」（お任せ/Omakase）形式運作，不需要客人逐件壽司點餐。所以，客人若冒失地開口點餐，甚至還點了一樣壽司店不存在的食物，這就讓人非常尷尬。

針對這一文化，亦有文章指出「壽司店不點三文魚」的慣例，現在已慢慢隨著市場需求而改變；但仍有不少壽司店堅持不提供三文魚壽司。因此，大家未來若有計劃前往傳統或較高級的壽司店，切記不要點三文魚壽司或其他如茶碗蒸等新派菜式；若實在很想吃，可以選擇到迴轉壽司店，以免失禮。

專家教分辨「野生」VS「養殖」三文魚

三文魚在年輕人群體中甚受歡迎，但也有不少言論指三文魚含大量寄生蟲，日本人甚至根本不吃三文魚。對此，日本YouTuber秋山燿平（Yohei Akiyama）拆解迷思，表示三文魚也有分為「可生吃」和「不可生吃」，關鍵在區分人工養殖或野生：

野生三文魚（日語：鮭）：有寄生蟲，不可生吃。

人工養殖三文魚（日語：サーモン）：產地挪威、沒有寄生蟲，可生吃。

秋山燿平解釋，天然的鮭魚會吃一種叫「磷蝦」的小型蝦，這種小型蝦會吃寄生蟲，所以鮭魚的體內也可能有寄生蟲。若生吃從大海捕撈來的野生鮭魚，則有可能會吃壞肚子，故須在煮熟後才能吃。而能生吃的三文魚則稱為「サーモン」。由於挪威產的三文魚是人工餵養，不可能有寄生蟲，故生吃也無問題。

此外，機師史丹也曾分享，可以從顔色分辨野生和養殖三文魚：

養殖三文魚為了令魚肉更美觀，會在飼料中加入色素，令魚肉呈現鮮橙紅色，吸引消費者；野生三文魚沒有那種色素，魚肉會呈現暗紅色的，看起上來並不是那麼美觀。

除了顔色，史丹還指出，養殖三文魚的魚肉會有很明顯的白色脂肪紋，因為飼料中都特別加入很多脂肪，令魚加快增重；但由於很多污染物都是脂溶性的，魚肉太多脂肪，反而令污染物累積。相反，野生三文魚在野外環境所吃的食物中，並沒有那麼多脂肪，所以野生三文魚的脂肪紋比養殖魚的幼而細，看來並不明顯。味道方面，野生三文魚也會因脂肪少，所以煎煮時沒有那麼多油香，反更突出魚肉鮮味。

食安中心教減低寄生蟲風險方法

吃刺身壽司尤要注意寄生蟲風險，例如各種海魚及魷魚種類中有「海獸胃線蟲」，長度可達2cm。在吃刺身時，海鮮加工商及壽司師傳一般都會將線蟲挑走，但如果未清理乾净就被吃下肚，寄生蟲或會侵入腸壁，引發食物中毒，出現噁心、胸悶、嘔吐、腹瀉及呼吸困難等症狀，嚴重甚至會引發腹膜炎。

根據食安中心資料，有一些措施可以有效地減低在剌身中寄生蟲的風險。注意事項如下：

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最後，若還是擔心寄生蟲問題，但又想補充三文魚中富含的Omega-3，其實還有很多選擇。機師史丹推薦魚類方面還可以吃鯖魚、黃花魚、吞拿魚、沙甸魚等。植物類可以吃亞麻籽、奇亞籽和合桃。補充品方面，可以選擇魚油或磷蝦油，都是優質又方便的選擇。

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責任編輯：羅嘉欣