  • 20°C
香港時間 : 20231117日 (週五) 18:17
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 保暖大法 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

無聲殺手｜調查指香港三成人有高血壓 CNN：每日減鹽一茶匙有助降血壓

都市病 16:59 2023/11/17

分享：

分享：

熱門 保暖大法 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽

研究發現，減少一茶匙鹽的攝取量與降血壓藥物一樣有效。一平茶匙食鹽約重5.8克，含2,300毫克鈉。（iStock）

高血壓是指血壓持續處於高水平的一種慢性病，在香港，據衞生署進行的2020-22年度人口健康調查顯示，15至84歲人士從自述或在身體檢查時量度發現患有高血壓的總患病率為29.5%（女性為26.2%、男性為33.2%），患病人數不低。

一項新研究發現，即使沒有高血壓，只要每天從飲食中減少一茶匙鹽，也可以像典型的高血壓藥物一樣，降低高血壓讀數。

高血壓沒有明顯病症，一般在例行身體檢查中量度血壓時發現，小部份病者會有頭痛、頭暈、疲倦等現象。（iStock）

一茶匙的鹽含量為2,300毫克，是美國最新營養指南建議的14歲以上人士的每日最高攝取量，事實上，美國心臟協會建議每天的鈉攝取量宜少於1,500毫克。

美國西北大學范伯格醫學院預防醫學教授、首席研究員Norrina Allen說，無論使用何種藥物，研究發現如果減少飲食中的鈉含量，70%至75%的人血壓可能會降低。這項研究於早前已發表在《美國醫學會雜誌》上。

高血壓通常被稱為「無聲殺手」，因為它可以無任何症狀，知悉自己是否患有高血壓的唯一方法就是進行檢測。世衛2023年的報告，高血壓影響全球三分之一成年人，並可能導致心臟病、心臟衰竭、腎臟損傷和中風。

專家說從飲食中減少一茶匙鹽其一方法是閱讀標籤，自會發覺許多食物都添加了鹽份。（iStock）

一周內高鈉或低鈉飲食測試

Norrina Allen與研究團隊以213名年介50歲至75歲的參與者，他們接受為期一周的高鈉或低鈉飲食，在高鹽周期間採日常飲食，包括飲兩包肉湯（每包含1,100毫克鈉）。在低鹽周時，膳食均由營養師購買並提供的低鈉食物，目標是每天只攝取500毫克鹽，鹽攝取量大幅下降。

研究結果出爐，參與者低鈉飲食期間血壓下降迅速且顯著。與高鈉飲食相比，有極低鹽飲食者的血壓甚至下降了8mmHg。Norrina Allen表示：「與正常飲食相比，參與者的血壓平均降低了約6mmHg，與一綫降血壓藥物的效果大致相同。下降速度發生得相當快，對於血壓正常、輕度高血壓或已經服用藥物的高血壓患者來說，情況一致。」

想減鹽而食物不寡味，可以香草、香料、檸檬汁等替代食鹽或味精烹調食物。（iStock）

她說大量減少鹽的攝取量，並無任何明顯的副作用，只是飲食變得清淡。「當從高鹽飲食轉向低鹽飲食時，一切都會變得乏味，其實只是堅持下去便可以，因為味蕾會在幾周時間內調整，當味覺變得敏銳，正常的東西嘗起來都會覺得很鹹。」味蕾調整需時，但減鹽飲食令血壓改善卻是立竿見影，也是值得。

克服對鹽的渴望

美國丹佛國家猶太健康中心心血管預防和健康主任Dr. Andrew Freeman表示，如今大多數人吃鹽過量，因為我們吃的幾乎所有食物中都添加了鹽。一茶匙鹽可能看起來很少，然而添加鹽對血壓的影響卻是意料之外的大。「你不會想像到食物中會含有大量鹽：幾片麵包已可能含有400或 500毫克鹽；一份泡菜、一碗湯可以是一天鹽份攝取量。」

不受控制的高血壓可引致動脈硬化，動脈硬化可誘發心臟病、中風等嚴重疾病。（iStock）

學者推薦DASH飲食，是一種經專家認可的降低鹽攝取量的飲食方法，提倡多吃蔬菜、水果和低脂乳製品；限制飽和脂肪含量高的食物；並將鈉攝取量限制在每天2,300毫克。每日換算為4至6份蔬菜、4至6份水果、3份全穀物產品、2至4份脫脂或低脂乳製品以及各幾份瘦肉，而且膳食中要包含堅果、種子和豆類。

Norrina Allen最後提醒，無論選擇哪種飲食計劃，想要減少鹽份的，最好在家自煮，這樣一來可以閱讀食物標籤並計算鈉含量，二來餐廳食肆的菜式，食鹽分量往往難以預計。

成年人若收縮壓（上壓）持續在140mmHg或舒張壓（下壓）持續於90mmHg或以上，便屬於高血壓。若收縮壓處於120至139mmHg之間，或舒張壓在80至89mmHg之間，為前期高血壓，須多加注意。（iStock）

撰文：周美好

相關文章

【花茶療效】研究實證飲洛神花茶可降血壓　醫生大讚：可與西藥療效媲美
18:00 2023/10/06
【花茶療效】研究實證飲洛神花茶可降血壓　醫生大讚：可與西藥療效媲美
【血管健康】血液循環差易致心血管疾病　專家揭1種水果最有效降血壓
15:51 2023/09/24
【血管健康】血液循環差易致心血管疾病　專家揭1種水果最有效降血壓
蔬菜營養丨紅菜頭助降血壓抗氧化　營養師推介健康食譜3類人慎食
16:43 2023/10/27
蔬菜營養丨紅菜頭助降血壓抗氧化　營養師推介健康食譜3類人慎食

你可能感興趣

【花茶療效】研究實證飲洛神花茶可降血壓　醫生大讚：可與西藥療效媲美
18:00 2023/10/06
【花茶療效】研究實證飲洛神花茶可降血壓　醫生大讚：可與西藥療效媲美
【血管健康】血液循環差易致心血管疾病　專家揭1種水果最有效降血壓
15:51 2023/09/24
【血管健康】血液循環差易致心血管疾病　專家揭1種水果最有效降血壓
蔬菜營養丨紅菜頭助降血壓抗氧化　營養師推介健康食譜3類人慎食
16:43 2023/10/27
蔬菜營養丨紅菜頭助降血壓抗氧化　營養師推介健康食譜3類人慎食
食用安全 養生 高血壓 心臟病

最高瀏覽

【六合彩】頭獎連續多期無人中　今期頭獎派彩3,300萬元
【六合彩】頭獎連續多期無人中　今期頭獎派彩3,300萬元