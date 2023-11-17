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Disney+韓劇︱ 南柱赫不再暖男挑戰演技　《非法正義》韓版蝙蝠俠打擊罪犯

娛樂 14:04 2023/11/17

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熱門 保暖大法 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽

Disney+ 現正熱播的《非法正義》，由韓國同名網漫改編，網漫累計3.7億點擊次數，在韓國爆紅。（相片來源：Disney+）　

Disney+ 繼《MOVING超異能族》及《惡中之惡》後，又一原創韓劇《非法正義》，改編自累計得到3.7億點擊次數的同名網漫，是一部關於以暴制暴的暗黑英雄故事，由擔任主角的「國民南朋友」南柱赫領軍，誓要以法外之法懲罰脫罪壞人，一同與觀眾衝擊韓劇最暗黑底綫。

近年韓國興起一股將網絡漫畫改編成劇集的熱潮，不少皆獲得亮眼成績。以大熱網漫作為劇集基礎，不僅能夠從龐大的原著網漫讀者中得到支持，更能於網漫基礎上再創作，將原有故事脈絡發展得更完備。

網上累計點擊次數高達3.7億的《非法正義》，內容是男主角金智勇（南柱赫飾演）遊走灰色地帶，以暴力血腥方法復仇，執行法外之法懲治脫罪惡人， 令喜歡復仇題材的觀眾血脈賁張。

有「國民南朋友」稱號的南柱赫，形象清新入屋，在入伍前《非法正義》中的亦正亦邪演出，被讚是演技大爆發。（相片來源：Disney+）

南柱赫入伍前作品   

「國民南朋友」南柱赫於今年3月20日人伍後，最近傳出幾張軍中相片，變得更厚實的身軀與肌肉令一眾粉絲為之瘋狂，紛紛希望「南朋友」可以早日退伍回歸藝演界。

在他未回歸之時，不妨留意他在《非法正義》中的演技蛻變。以往飾演的正派陽光白淨少年角色不同，南柱赫於劇中飾演日間於警校成績斐然，被寄予厚望的警隊明日之星。但於夜晚則運用警校學到的知識，以暴力執行刑罰，變身成為懲罰脫罪惡人的黑暗判官，仿如韓版「蝙蝠俠」一正一邪的極端面貎。

金素辰紅髮還原漫畫造型，以記者身份昭雪法外冤案。（相片來源：Disney+）

有「蝙蝠俠」又怎少得管家「Alfred阿福」？南柱赫於劇中的好幫手由李浚赫飾演。這位被韓國觀眾稱為「最帥反派」的演員，將會於《非法正義》中從良，協助主角於法制之外對抗社會不公義，打造「暗黑英雄」，與南柱赫為正義共同進退，發展出一段與別不同的兄弟之情。

警察Ｘ傳媒Ｘ財閥多方角力

劇集將以罪犯、私刑者、警察、傳媒以及財閥多方的角力，建構出比一般犯罪動作劇集更豐富、多角度探討的故事脈絡。其中，飾演偵查記者的演員金素辰，更染了與網漫原著角色一樣的紅色頭髮，於劇中發揮的關鍵作用；李浚赫飾演崇拜金智勇的財閥二世，在背後大力「發功」，令「暗黑英雄」如虎添翼。

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《非法正義》是以一連串不同案件組成故事主脈絡，每項案件都有一個共通點：法律未能對惡人作出制裁。觀眾可從中看到潛藏的社會問題與現象。

透過劇情描寫，了解到未能受到法律保護的受害者所感受到的無助，以及眼見法律未能懲治加害者所帶來的無奈。劇集申訴社會不公，值得我們認真對待。但以暴易暴，又是否可行之策？也值得大家深思。

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撰文：周美好
 

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