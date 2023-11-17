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術前治療｜老師移民驗身揭患肺癌　腫瘤科醫生：七大徵狀預示患癌風險

醫生診症室 17:10 2023/11/17

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持續咳嗽、體重無故下降及氣喘等，都可能是肺癌的病徵。（iStock圖，非當事人）

在本港癌症患病數字中，肺癌位列首位。根據香港癌症資料統計中心2020年的數字，新增肺癌病例共5,422宗，而死於肺癌的人數高達3,910人。在所有登記病例中，81.3%為非小細胞肺癌，其中1至3期佔了近4成。

近來有臨床研究結果顯示，在手術前配合輔助免疫治療可縮小腫瘤，同時降低復發風險和提升治癒機會。

老師計劃移民 驗身揭患肺癌

教師阿珍今年51歲，她因打算移民而進行身體檢查時，發現肺部有陰影。在進一步檢驗後，阿珍於2022年3月確診早期肺癌。基於當時新冠疫情嚴峻，阿珍苦候4星期，才於私家醫院完成右邊部分肺葉切除手術。及後醫生認為病人情況穩定不需做進一步治療，她的生活回復正軌，重回工作崗位。

除煙民是肺癌高危群，此外還有種族或遺傳因素。（iStock）

惟今年年頭，阿珍胸口突然感到劇痛並不能呼吸，於是她立即前往急症室，並即時被醫生留院作進一步治療。住院期間，阿珍肺部影像顯示胸間位置有陰影，醫生安排抽針檢驗後，發現她肺癌復發，癌細胞已擴散至左肺。

阿珍無奈指若然可於等待手術期間使用術前輔助治療，她亦願意使用以提高手術成效，及減低往後的復發機會，然而藥費仍然是她的首要考慮的因素之一。

咳嗽深呼吸感胸口痛

臨床腫瘤科專科醫生鄭志堅指出，早期病人的常見徵狀包括：身體時常感到疲倦、持續咳嗽、沒有明顯原因的體重下降、氣喘、痰中帶血、胸口疼痛（咳嗽或深呼吸時，胸口隱隱作痛或突然劇痛）以及聲沙。

近年治療癌症採用跨專科會診日趨普遍，來自多個醫學專科的醫生，例如外科、放射科和腫瘤科醫生所組成的團隊，為患者度身訂造療程，平衡各種治療方案的成效和副作用。（iStock）

當肺癌出現轉移，腫瘤擴散到身體其他部位，也可引發相應症狀，如頸部淋巴核腫脹，頸、面、手均呈腫脹；腹脹、骨痛、頭痛、局部腦癇或半身不遂。

吸煙是引發肺癌的主要已知因素，鄭醫生指，吸煙人士患上肺癌的機會率是非煙民的20倍，有10%吸煙人士患上肺癌；經常吸食二手煙也會增患肺癌，較普通人高兩至三倍，所以呼籲煙民馬上戒煙。

非煙民的致癌風險

至於非煙民，如長期缺乏進食新鮮蔬菜、水果和含豐富維他命A的食物；長期吸入廚房油煙；經常進食經燒烤、醃製的食物；長期吸入燃燒香燭的煙霧或化學物質者，都是肺癌的可能致病原因。

有調查指肺癌病人普遍對現時新式術前免疫治療認知度較低，因此提高早期肺癌患者對此治療的認識，並鼓勵患者與醫生共同商討，尋求最適切治療。（周美好攝）

肺癌可簡單分為4期，期數愈後，代表肺部腫瘤擴散範圍愈廣。當中有大约33%病人在確診時屬於早期（第一期至第三期）。「醫生會根據3個因素包括癌細胞的位置、肺部腫瘤的大小，以及肺癌擴散的範圍及程度，為肺癌患者界定癌症分期。」

不同期數的治療方案

前期與後期的肺癌亦有不同的治療方法，早期的非小細胞肺癌在發現後，就可以由外科醫生做手術或放射科醫生使用放射治療，有機會可根治。至於晚期患者則有免疫治療、標靶治療和傳統化療等選擇。

鄭醫生表示，近來有研究顯示於手術前接受免疫化療組合比起單獨使用化療，在中國人身上能有效降低超過一半的復發風險，每5名病人就有接近3位病人，在3年內病情沒有復發或惡化。術前免疫化療組合亦能令3年內腫瘤擴散的病人，由六成下降至不足兩成。

癌症資訊網慈善基金一項新調查，4成多受訪肺癌患者的家庭月入低於兩萬港元，可想而知治療肺癌對家庭經濟狀況所造成的沉重壓力。（iStock）

題：建議資助術前輔助治療

今年9月至10月期間，癌症資訊網慈善基金對209位肺癌患者進行了網上問卷調查，當中60位是適合進行手術的早期非小細胞肺癌患者，其中發現80%受訪者認為有必要了解更多關於術前輔助治療方案，以提高手術成功率。

另外，醫護人員的建議、提高手術成功率、預防復發和延長存活期都是患者接受術前輔助治療的重要推動因素。然而，78%受訪者認為缺乏政府資助是接受術前輔助免疫治療的主要障礙。因此，該基金建議香港政府當局引入相關治療的同時，也應該加快將有關藥物納入資助安全網，勿忽略病患所面對的沉重治療負擔。

臨床腫瘤科專科醫生鄭志堅說，在沒有基因突變的患者身上，醫生可能按情況在術前或術後，處方免疫化療組合作輔助治療使用。（周美好攝）

預防肺癌方法

*煙民馬上戒煙，若身邊有親友吸煙，勸他們戒煙。
*吸煙人士應定期進行胸肺檢查。
*避免吸入過多油煙，在家煮食時少用煎炒油炸的煮食方法，改用蒸煮炆燉以減少油煙，亦應使用抽油煙機。
*避免進食醃製燒烤食物。
*家居減少燃燒香燭。

撰文：周美好

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