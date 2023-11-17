  • 21°C
香港時間 : 20231117日 (週五) 15:07
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 保暖大法 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

消委會測試｜福源花生醬被指黃曲霉毒素超標　新竹最新檢測出爐：符合規定

食用安全 14:02 2023/11/17

分享：

分享：

熱門 保暖大法 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽

消委會指福源花生醬黃曲霉毒素超標，新竹最新檢測出爐指符合規定。

消委會日前公布20款花生醬檢測報告，發現6成樣本驗出可損害肝臟功能的黃曲霉毒素，其中台灣「新竹福源」花生醬的黃曲霉毒素被指超出歐盟上限。有台灣傳媒指，報告公布後當地掀起退貨潮，福源花生醬負責人表示測試樣本顯示有效日期為2023年1月14日，質疑消委會檢測過期產品。

對此，消委會回應所有測試均在樣本有效期屆滿前完成，強調絕不使用過期樣本。而新竹市衛生局今日（17日）發布新聞稿，指已於9月檢測有關產品，結果符合規定。

最新影片：

活得健康啲
生命鬥士｜6歲女童患罕見腦癌捱過30次電療　媽媽難忘愛女堅強度最後時光

黃曲霉毒素總量為樣本中最高

消委會測試市面20款花生醬，當中新竹福源花生醬被檢出每公斤黃曲霉毒素B1含量為4.27微克，超出歐盟訂定的2.0微克上限；而每公斤黃曲霉毒素總量為4.94微克，同樣超出歐盟的4.0微克上限，而該款花生醬的總評只有2分，是20款樣本中最低。

負責人：70年商譽就毀於一旦

有台灣傳媒報道，香港消委會報告公布後，位於新竹市東大路的福源花生醬總店陸續收到顧客投訴、退貨電話。負責人曾俊強向傳媒表示，福源花生醬開業70年，一向定期進行食品檢測，衛生局亦不時抽驗，向來沒有問題，質疑香港消委會測試的可信度。

曾俊強透露，花生醬為每日即製，保存期限只有3個月，他指消委會檢測的花生醬，瓶罐顯示有效日期為2023年1月14日，認為若是近期進行檢測，產品當然會出現變質問題。

瓶罐顯示有效日期為2023年1月14日。（消委會報告圖片）

他指出，福源花生醬在香港並無經銷、代理商，認為消委會檢測的商品有問題，又感嘆「70年商譽就這樣毀於一旦」，預計損失幾十萬元新台幣，強調會委請律師處理。

新竹衛生局最新檢測：符合規定

新竹市衛生局今日（17日）於官網發布新聞稿，指市府皆有定期進行食安抽驗，已於今年9月14日抽驗「新竹福源花生醬」（新竹市東區東大路1段155號；有效日期：2023/12/12）檢驗總黃麴毒素、黃麴毒素B1、赭麴毒素A，結果均符合規定。

消委會：測試時絕不使用過期樣本

消委員回覆TOPick查詢時表示，進行不同類型的產品測試，旨在提供產品資訊保障消費者的健康，維護消費者福祉，進行測試時絕不會使用過期的樣本。

消委會職員於2022年11月23日在香港某大超市購買新竹福源花生醬樣本，該樣本包裝上標示的有效日期為2023年１月13日。消委會將該樣本送往海外獲United Kingdom Accreditation Service (UKAS)認證的第三方實驗室，根據相關國際普遍認受標準進行測試。測試由2022年１2月2日至2023年１月11日進行，因此所有測試均在樣本有效期屆滿前完成。

消委會歡迎代理商或生產商為自家的產品進行測試，但由於生產商提供的測試報告內顯示的樣本，與消委會的樣本批次及測試方法並不相同，因此不能對測試結果作直接比較。

消委會期望生產商或代理商能在產品包裝上提供正確及足夠的資料，例如生產日期、到期日、貯存溫度等以供消費者參考。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

消委會測試｜6成花生醬驗出損肝黃曲霉毒素　盤點10款4星或以上高分之選
13:18 2023/11/15
消委會測試｜6成花生醬驗出損肝黃曲霉毒素　盤點10款4星或以上高分之選
消委會測試｜行李喼塑化劑超標或損生殖健康　推介6款總評4星或以上耐用行李喼
10:49 2023/11/15
消委會測試｜行李喼塑化劑超標或損生殖健康　推介6款總評4星或以上耐用行李喼
食不安心｜ 內地喜茶喝出異物店方稱是「桑葚梗」　專家解答：昆蟲後腳
今日 13:20
食不安心｜ 內地喜茶喝出異物店方稱是「桑葚梗」　專家解答：昆蟲後腳

你可能感興趣

消委會測試｜6成花生醬驗出損肝黃曲霉毒素　盤點10款4星或以上高分之選
13:18 2023/11/15
消委會測試｜6成花生醬驗出損肝黃曲霉毒素　盤點10款4星或以上高分之選
消委會測試｜行李喼塑化劑超標或損生殖健康　推介6款總評4星或以上耐用行李喼
10:49 2023/11/15
消委會測試｜行李喼塑化劑超標或損生殖健康　推介6款總評4星或以上耐用行李喼
食不安心｜ 內地喜茶喝出異物店方稱是「桑葚梗」　專家解答：昆蟲後腳
今日 13:20
食不安心｜ 內地喜茶喝出異物店方稱是「桑葚梗」　專家解答：昆蟲後腳
健康問題 消委會 食用安全

最高瀏覽

【六合彩】頭獎連續多期無人中　今期頭獎派彩3,300萬元
【六合彩】頭獎連續多期無人中　今期頭獎派彩3,300萬元