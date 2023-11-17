消委會測試｜福源花生醬被指黃曲霉毒素超標　新竹最新檢測出爐：符合規定

▲ 消委會指福源花生醬黃曲霉毒素超標，新竹最新檢測出爐指符合規定。

消委會日前公布20款花生醬檢測報告，發現6成樣本驗出可損害肝臟功能的黃曲霉毒素，其中台灣「新竹福源」花生醬的黃曲霉毒素被指超出歐盟上限。有台灣傳媒指，報告公布後當地掀起退貨潮，福源花生醬負責人表示測試樣本顯示有效日期為2023年1月14日，質疑消委會檢測過期產品。

對此，消委會回應所有測試均在樣本有效期屆滿前完成，強調絕不使用過期樣本。而新竹市衛生局今日（17日）發布新聞稿，指已於9月檢測有關產品，結果符合規定。

最新影片：

黃曲霉毒素總量為樣本中最高

消委會測試市面20款花生醬，當中新竹福源花生醬被檢出每公斤黃曲霉毒素B1含量為4.27微克，超出歐盟訂定的2.0微克上限；而每公斤黃曲霉毒素總量為4.94微克，同樣超出歐盟的4.0微克上限，而該款花生醬的總評只有2分，是20款樣本中最低。

負責人：70年商譽就毀於一旦

有台灣傳媒報道，香港消委會報告公布後，位於新竹市東大路的福源花生醬總店陸續收到顧客投訴、退貨電話。負責人曾俊強向傳媒表示，福源花生醬開業70年，一向定期進行食品檢測，衛生局亦不時抽驗，向來沒有問題，質疑香港消委會測試的可信度。

曾俊強透露，花生醬為每日即製，保存期限只有3個月，他指消委會檢測的花生醬，瓶罐顯示有效日期為2023年1月14日，認為若是近期進行檢測，產品當然會出現變質問題。

▲ 瓶罐顯示有效日期為2023年1月14日。（消委會報告圖片）

他指出，福源花生醬在香港並無經銷、代理商，認為消委會檢測的商品有問題，又感嘆「70年商譽就這樣毀於一旦」，預計損失幾十萬元新台幣，強調會委請律師處理。

新竹衛生局最新檢測：符合規定

新竹市衛生局今日（17日）於官網發布新聞稿，指市府皆有定期進行食安抽驗，已於今年9月14日抽驗「新竹福源花生醬」（新竹市東區東大路1段155號；有效日期：2023/12/12）檢驗總黃麴毒素、黃麴毒素B1、赭麴毒素A，結果均符合規定。

消委會：測試時絕不使用過期樣本

消委員回覆TOPick查詢時表示，進行不同類型的產品測試，旨在提供產品資訊保障消費者的健康，維護消費者福祉，進行測試時絕不會使用過期的樣本。

消委會職員於2022年11月23日在香港某大超市購買新竹福源花生醬樣本，該樣本包裝上標示的有效日期為2023年１月13日。消委會將該樣本送往海外獲United Kingdom Accreditation Service (UKAS)認證的第三方實驗室，根據相關國際普遍認受標準進行測試。測試由2022年１2月2日至2023年１月11日進行，因此所有測試均在樣本有效期屆滿前完成。

消委會歡迎代理商或生產商為自家的產品進行測試，但由於生產商提供的測試報告內顯示的樣本，與消委會的樣本批次及測試方法並不相同，因此不能對測試結果作直接比較。

消委會期望生產商或代理商能在產品包裝上提供正確及足夠的資料，例如生產日期、到期日、貯存溫度等以供消費者參考。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣