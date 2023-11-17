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叱咤樂壇流行榜2023丨尹光直入「我最喜愛的男歌手」10強　預計成MIRROR最大對手

娛樂 12:41 2023/11/17

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熱門 保暖大法 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽

「我最喜愛的男歌手」、「我最喜愛的女歌手」 及「我最喜愛的組合」獎項10強走勢已有結果。

由商業電台主辦的樂壇年度盛事《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於2024年1月1日舉行，「我最喜愛的男歌手」、「我最喜愛的女歌手」 及「我最喜愛的組合」獎項現正進行全民投票，10強走勢已有結果。

近日人氣急升的「光B」尹光直入10強，與MIRROR 6子競逐「我最喜愛的男歌手」獎項。

叱咤樂壇流行榜2023丨「我最喜愛的男歌手」或非MIRROR奪獎　尹光獲網民力推上叱咤

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「我最喜愛」10強走勢

商業電台官方IG剛剛公布「我最喜愛的男歌手」、「我最喜愛的女歌手」 及「我最喜愛的組合」的10強（截至今日12時，排名依筆劃序）走勢。

入選10強的男歌手為張天賦（MC）、尹光、江𤒹生、呂爵安、林家謙、姜濤、柳應廷、陳卓賢、張敬軒、盧瀚霆。

入選10強的女歌手為李幸倪（Gin Lee）、陳凱詠（JACE）、邱彥筒（Marf）、梁嘉茵（Serrini）、何洛瑤（Sica）、方皓玟、炎明熹、陳蕾、鄭欣宜、謝安琪。

入選10強的組合為COLLAR、Dear Jane、ERROR、KOLOR、Lolly Talk、MIRROR、P1X3L、RubberBand、艾粒、雷同二友。

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第二階段全民投票舉行在即

「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手、組合」第二階段投票將於11月20日中午12時至11月24日中午12時繼續進行，樂迷從男、女歌手及組合各組別十強中選出最後五強進入第三階段，而第三階段投票將於11月27日中午12時至12月1日中午12時進行，並從各組別最後五強中選出最後得獎者。

三大獎項將留待2024年1月1日頒獎禮當晚揭曉！

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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