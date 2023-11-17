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食不安心｜ 內地喜茶喝出異物店方稱是「桑葚梗」　專家解答：昆蟲後腳

食用安全 13:20 2023/11/17

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內地有網民在喜茶飲品內發現異物，求問專家後證實為昆蟲後腳。

有內地女網民在微博上發文，表示自己購買喜茶一款飲品，不料卻喝出疑似昆蟲腳的物體，店方稱是「桑葚梗」。事主隨後再詢問「博物雜誌」（《中國國家地理》青少版），並得到回覆指「這是螻蛄的後足」。

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綜合《沸點視頻》《新浪廣東》等內地傳媒報道，事主在周三（15日）晚上發文，表示自己在喜茶購買一款名為「酷黑莓桑」的飲品，結果喝出異物，店方回應她的詢問時聲稱該物是「桑葚梗」，但她「越看越像蟲子腳」，於是標記「博物雜誌」並附上相片求問。

「博物雜誌」隨後回覆，指出異物為螻蛄後腳，並說明「螻蛄即拉拉蛄、土狗......平時棲息於地下取食植物根莖，夜晚也會被燈光吸引」、「雖然螻蛄能炸來吃，不是特別髒的昆蟲，但無論如何不應該出現在奶茶裡，商家也不該胡說，得賠償。」

而喜茶周四（16日）下午在事主原博評論區留言，表示已看到反饋，「為更好的了解情況，馬上私信您溝通」。事主之後刪除原博，並另外發文表示「喜茶很爽快的賠償了」。

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據報，喜茶並非第一次曝出衛生問題。2018年12月4日，有網民指在喜茶的奶茶內發現指套，引發熱議。雖然喜茶方當時回應指未用過指套，但仍無法消除網民疑慮。

2020年，南京市玄武區市場監理局對「夏日冷飲」進行專案檢測，來自喜茶旗下店舖的5批產品被檢出問題。

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責任編輯：羅嘉欣

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