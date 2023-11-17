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【非法餵飼】政府擬修制禁止餵飼野鴿　最高罰款10萬最快明年8月生效

社會 12:48 2023/11/17

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政府擬修制禁止餵飼野鴿，最高罰款10萬最快明年8月生效。（資料圖片）

​《2023年野生動物保護（修訂）條例草案》今日（17日）刊憲，草案建議將禁止餵飼野生動物的現行規定擴展至涵蓋野鴿，有關法例修訂如獲通過將於明年8月1日生效。

《條例草案》建議將禁止餵飼野生動物的現行規定擴展至涵蓋野鴿；將非法餵飼行為的最高刑罰，由罰款1萬元提升至罰款10萬元及監禁1年；並就非法餵飼行為引入定額罰款機制，金額訂為5,000元。此外，《條例草案》亦建議擴大政府執法人員的人選類別，加強執法。

環境及生態局發言人表示，餵飼野生動物及野鴿會影響該等動物野外覓食和求生的能力，亦構成公共衞生等問題。《條例草案》旨在提升阻嚇力，打擊非法餵飼行為，加強保護野生動物，並保障環境衞生。

《條例草案》將於11月29日提交立法會進行首讀。有關法例修訂如獲通過將於2024年8月1日生效。

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記者：黃穎津

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