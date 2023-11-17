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百變Fiona丨薛凱琪晒婚照成焦點　曾被指似長頸鹿Fiona自嘲回應EQ高

娛樂 16:41 2023/11/17

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熱門 保暖大法 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽

薛凱琪（Fiona）貼出婚紗照。

42歲薛凱琪（Fiona）近年轉戰內地發展，先後參與綜藝節目《乘風破浪的姐姐3》及《無限超越班》，人氣再度急升。

日前薛凱琪於社交平台曬出一組婚紗照，網民大讚薛凱琪完全不似42歲，外表或身材均保養得宜，凍齡技術一流，」連好友何超蓮也留言讚她像如「仙女」，不過此輯相卻曝露其缺點。

【百變Fiona】薛凱琪生圖曝光逆齡靚樣獲讚　容貌大進化曾被封「范冰冰2.0」

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事緣穿上露肩婚紗的薛凱琪梳了一髮髻，更加凸顯出長頸，網友因而笑稱薛凱琪穿上這婚紗後秒變長頸鹿，甚至有人留言：「頭大身體纖細看起來很詭異」。

雖然被嘲似「長頸鹿」，不過薛凱琪淡然面對，早前開直播時，網民笑她頸長像長頸鹿，不過薛凱琪選擇幽默應對，更跑到旁邊扮食綠葉，更扮得似模似樣。

【范冰冰2.0】薛凱琪容貌昇華被封「范冰冰2.0」　Fiona第N度進化嚇親粉絲【多圖】

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此外網上出現不少改圖取笑她，其中一張改圖薛凱琪被「戴」上非洲頸環，因而有「非洲薛凱琪」之誕生！相隔9年後，薛凱琪為某雜誌cosplay非洲版，當年更被網民大讚夠玩得。

近年轉戰內地的薛凱琪外貌成為網民熱論的話題，曾先後跟謝安琪和「Do姐」鄭裕玲撞樣，由原本圓臉的女生變成了尖臉美女，整個臉頰都扁了，被質疑「變臉」。

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2005年，薛凱琪為演出tvb劇集《學警雄心》而剪了一頭短髮，將頸長的缺點曝露人前，當年她又多負面新聞，因而遭網民改「長頸鹿」、「洩海皮」等花名，及後她不再以短髮look示人。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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