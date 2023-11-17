公職王丨曾被張德蘭母親嫌窮阻撓拍拖　楊偉誠感恩愛妻支持另闖成就

▲ 楊偉誠形容自己是一位「癡心愛妻的好丈夫」，他的太太是著名歌手張德蘭。（受訪者提供）

楊偉誠博士（Frankie）擔任多項公職，其最為人知的身份莫過於是西九戲曲中心顧問小組主席及藝術發展局副主席。他對文化藝術的熱愛源自童年，盡管出身於草根階層，但人窮志不窮，多年來不遺餘力地推廣藝術文化，回饋社會。

他現時也是國際保險公司資深區域總監，能成為業界翹楚，歸功於多年努力不懈的拼搏和努力。

楊偉誠1956年生於一個普通家庭，父親是一名低級公務員，母親是一名工人。當時，不少雙職父母無暇照顧兒女，便把他們放到戲班或武館，楊偉誠亦不例外，自小在武館中長大。

▲ 楊偉誠自小熱愛中華文化，尤好習詠春。（受訪者提供）

成長環境不但讓他對文化藝術產生濃厚興趣，也塑造了他的價值觀。「武館教會我3件事：第一是以眾人為依歸，不能說你自己想怎樣就怎樣；第二講求團結；第三是尊師重道。」

中三那年，父親不幸患上急性肝硬化被迫提早退休，家庭隨即陷入拮据局面。當時楊偉誠彷彿走到一個十字路口──到底應該繼續升讀高中，還是承繼武術師父的衣缽？最後他選擇了前者，亦慶幸當時得到同校師生的幫助，能在學校開設武術與補習班，幫補家計。

最後他以半工讀形式完成預科學業。這段經歷讓他明白到，若沒有經濟能力，甚麼也做不到，而改善生活只能靠自己努力拼搏。「君子以自強不息。我不可以靠別人，首先我要顧好自己的事業，才有能力做其他東西。」

▲ 在電視台認識太太張德蘭。（受訪者提供）

任職幕後 改寫人生

楊偉誠在個人網頁中形容自己是一位「癡心愛妻的好丈夫」，他的太太是著名歌手張德蘭，二人早年在TVB認識。楊偉誠畢業後第一份工作便是在TVB擔任助理編導，負責被稱為木人巷的王牌節目《歡樂今宵》，一代又一代的巨星都在這裏打出名堂。

楊偉誠感恩當年遇上恩師梁淑怡。「我永遠都會記得她當年的一句座右銘--『拗撬可以無窮無盡，但一旦決定了，就要馬上執行。』因為《歡樂今宵》每晚9點半準時出街，我們怎樣都要把它『搞掂』。」

楊偉誠形容自己在電視台那段時光收穫甚多，不但訓練EQ，也結識到張德蘭。縱然二人擦出愛火花，卻遭到女方母親阻撓。「當時張德蘭已經唱了《願君心記取》，有些名氣。假若你是她的媽媽，你也不願意讓她跟一個只有幾百元薪金、前途未卜的人拍拖啦！」

這促使楊偉誠的人生跑道轉向。「我不想被人小看，也不想讓信任我的人失望。我想靠自己的能力創造一番事業。」

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於是，在電視台工作不到9個月，楊偉誠便離巢，毅然投身保險業。憑着意志與「The sky is the limit」的信念，僅用了10年，就晉升為區域總監，他認為今天的成功全賴太太張德蘭的支持。「當年我給人的感覺是放蕩不羈，有些脾氣。我太太向我投下信任一票，我怎能讓她失望？」

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擔任公職 回饋社會

可能有人會問：「為何在保險界打滾的楊偉誠，卻在文藝界赫赫有名？」

原因是他自小就熱愛中華文化，尤好國術、風水學說、粵劇等，加上在成長過程中得到不少人的幫助，讓他下定決心有朝一日要回饋社會。

「這就相當於以前別人幫助自己一樣。」具有濃厚使命感的他，選擇了在文化藝術範疇擔任公職，包括香港電影發展局委員、古物諮詢委員會委員、文化委員會委員等，他對香港未來文化發展寄予厚望。「我有信心未來10年，香港的文化發展會有一個新階梯，騰飛得愈來愈高！」

▲ 楊偉誠博士（Frankie）擔任多項公職，其最為人知的身份莫過於是西九戲曲中心顧問小組主席及藝術發展局副主席。

訪問後記

黎穎瑜：Frankie秉承「The sky is the limit」的信念，敢於訂立宏大的人生目標。他在人生上半場就集中構築事業世界，開拓屬於自己的團隊。有穩定的經濟基礎後，他就投入時間做熱愛的文化藝術工作，並擔任相關公職。展望未來，他希望戲曲中心能成為出色的表演場地，以鞏固、提升香港的中外文化藝術中心地位。

以上內容摘自香港電台第二台《夢想號啟航》，節目由黎穎瑜主持，逢星期六10am-11am播出，專訪不同領域人士，收集他們實踐及追尋夢想的經驗，分享當中的堅持與智慧。足本重溫：t.rthk.hk/uipt5

撰文：林世民