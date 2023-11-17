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安全車長丨巴士司機分享零意外秘訣　車長難忘發哥大嶼山搭巴士

娛樂 17:21 2023/11/17

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熱門 保暖大法 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽

嶼巴張佛海經常遇上發哥。（機構提供）

「愛自己，愛家人，做個精叻過路人」、「『駛』出真功夫，方為大師傅」，以上耳熟能詳的廣告語句，全來自道路安全議會！為慶祝成立50周年，道路安全議會本月底將舉辦「50周年好心態嘉年華」，並同時舉行「最佳職業安全車長」頒獎典禮。

巴士車長每日在繁忙、人多車多的馬路上奔馳，還要應付陌生乘客和突發事件。如何避免意外？今年的得獎者尚未揭曉，且聽去年3位獲獎巴士車長分享秘訣，原來，關鍵在一個「心」字。

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城巴呂兆鴻：切勿爭先安全最緊要

「行車切勿有爭先心態，不心急，就能減少很多意外發生。」入職16年的城巴車長呂兆鴻，為去年道路安全議會最佳職業安全車長得獎者之一。他經常駕駛不同路綫，熟悉香港路面情況，現在專責駕駛13號巴士路綫，來回金鐘及半山區旭龢道。

上山主要為斜路，呂車長平日較多駕駛單層巴士，半山路窄車身大，有機會靠近對面行車綫，要小心迎頭車輛。開車時也要留意路邊會否有簷蓬、樹枝，以及路邊樓宇工程棚架會否伸出馬路，以免危害乘客安全。

他說，要做到行車安全，必須有足夠睡眠，綁好安全帶，不要跟車太貼，最重要是心態。「香港人心急，時間就是金錢，做每件事好像與時間競賽，但作為職業司機，必須有『好心態，專心、留心同唔分心』，方可減少意外發生。」

呂車長今天遇上甚麼也能冷靜應對，但回想第一天返工，緊張萬分。當天師傅授以錦囊，教他開巴士最好靠右邊綫，令左面多些空間。另外，下雨天開車要小心，慢慢開，因為倒後鏡視野會受影響。多年來，這些智慧仍十分管用。

城巴呂兆鴻要做到行車安全，最重要專心、留心、不要分心。（機構提供）

城巴姜子康：行走江湖最忌心浮氣躁

「行走江湖，最忌心浮氣躁。」以上是成龍在道路安全廣告片中的台詞，也是去年另一位獲選「道路安全議會最佳職業安全車長」城巴車長姜子康的心得。任職城巴14年的他說，心平氣和很重要「不要有情緒，不要忟憎」；另外需要時刻警剔，尤其在高速公路上，提防其他車輛隨時切綫，要反應快，瞻前顧後。

現在他主要服務新界區，沒有固定路綫，所屬車廠負責的20至30條路綫，差不多全部也開過。他說：「開車前要留意四周環境，望遠啲，留意多啲，就能減少意外發生。上次黑雨要負責將大埔站頭巴士駛回西九龍車廠，看到前面水浸不知有幾深，更加要小心，開慢些。」

車長除了安全駕駛，更要懂得應對突發事件。他最難忘是遇到有女乘客投訴被男乘客「鹹豬手」，需要報警處理，那時正值上班時間，在停車等候警察期間，既要安撫乘客，又要與公司聯絡，安排其他巴士分批把乘客接走，但姜車長都能沉着應對。

城巴姜子康難忘應對突發事件。（機構提供）

嶼巴張佛海：無懼彎多路窄不心急零意外

如果你從東涌總站搭3M巴士到梅窩碼頭，遇上一個留羊咩鬚的有型巴士車長，極可能就是大嶼山街坊口中的「海哥」張佛海！就連影帝周潤發都認得他，跟他打招呼呢！他任職新大嶼山巴士（嶼巴）20多年，天天在彎多路窄的馬路上奔馳，部分路段更容不下雙綫行車，但從未發生任何交通意外，去年獲「最佳職業安全車長」榮譽，實至名歸。

海哥說，在大嶼山開巴士，既要留意對頭車、又要留意單車和牛群。「黃昏天色昏暗，更難察覺路邊黑漆漆的牛隻，所以駕駛時要加倍小心。」

近年，不少單車愛好者會在周末到大嶼山踩車，甚至會和巴士爭路。海哥曾在狹窄馬路上，遇上3輛單車並行的險況，為了保障乘客及單車友的安全，需要響號提醒，也要避免跟得太貼。

海哥能說普通話、英文，和來自五湖四海的乘客溝通，和熟客相處如朋友，故此街坊過時過節會送生果、月餅和糭給海哥。到大嶼山的旅客，也認得留有羊咩鬚的海哥，包括不時去貝澳行山、上大東山看芒草的周潤發「發哥」。二人數次合照，令人羡慕。

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好心態嘉年華月底舉行

道路安全議會半世紀以來，致力提高道路安全意識，透過製作電視宣傳片、海報，以及近年推出的「留心蛋」、人工智能創作的「道路安全機械人」及每年一度的嘉年華，培養道路使用者做到專心、留心、唔分心。說到底，好「心」態最重要。

今年的「道路安全議會最佳職業安全車長」將於「道路安全議會50周年好心態嘉年華」揭曉。當日會場除有曹永廉擔任司儀外，更有向海嵐及香港女賽車手楊嘉怡擔任道路安全大使，現場設多個攤位遊戲、VR互動體驗遊戲、即影即有自拍機，以及拍照打卡區，參加者完成攤位遊戲後，可換領50周年限量留心蛋紀念品，包括留心蛋布袋、換衣留心蛋等，一同推廣道路安全。

道路安全議會透過製作電視宣傳片、海報，以及近年推出的「留心蛋」、「道路安全機械人」及每年一度的嘉年華，培養道路使用者的道路使用好「心」態。（機構提供）

道路安全議會50周年好心態嘉年華

日期：11月26日（星期日）

時間：10am-11am揭幕典禮、11am - 4:30pm嘉年華

地點：灣仔HarbourChill海濱休閒站（灣仔會展站A2出口步行約5分鐘，或從灣仔渡輪碼頭步行約3分鐘）費用：全免

作者：李越樺


 

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