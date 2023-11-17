極品媽寶男︱女大生被分手 媽寶男友：媽說體毛太多影響生BB

▲ 極品媽寶男以女友體毛旺盛而影響下一代基因，作為分手理由。 (照片來源：《BB來了》 劇照)

情侶在戀愛中可以包容雙方的缺點，但若不愛了，什麼都可以是分手的理由。一位台灣女生早前在討論區《Dcard》發文，不滿自己被分手原因是媽寶男的母親嫌她體毛旺盛，會影響下一代的遺傳基因，讓她驚訝不己，摸不著頭腦，接著更列出更多極品媽寶男友的罪行。眾網友支持她趕快離開這種媽寶男，認為是渣男分手的藉口。事主因這位母親之言檢視自己要否需要脫毛，「希望除毛後可以自信點！」

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事主以「媽寶男因他媽說毛多不健康要跟我分手!!!」為標題發文，直怨「真心覺得男人想分手,真的是啥鬼理由都能想出來」，分享自己被分手其中一項理由，是男友的母親認為她的體毛較多，「要傳宗接代的話這樣遺傳不好....」，令事主驚訝不已，無言以對。

事主繼續抱怨，這位絕世媽寶男，什麼事都要請示母親同意，話有一半內容都是「我媽說」，其母親更認為兒子應與事主分手有以下理由，包括「我媽說妳每月只有3萬太少不夠2個人花」，「我媽說跟妳傳訊息，經常很晚才回覆，妳工作沒有很忙吧」，更令人驚訝的時，男友的母親嫌棄她體毛多，「我媽說覺得妳毛太多，一定不愛乾淨」。

事主面對被分手原因除了 O 嘴外，有點不甘心被這位極品男友的媽媽「嫌棄」，在帖文附上自己手臂照片，咨詢眾網民自己體毛是否很多。

▲ (照片來源：事主在 《Dcard》發文)

不過，事主在帖文分享，慶幸自己可以趕快離開媽寶男，免除日後繼續被男友家庭的管束，「一點傷心的感覺都沒有，只想要趕快離開這男人，,永遠擺脫這種有被別的家庭束縛的壓力。」

她亦因這位極品媽寶男的媽媽「嫌棄」，考慮是否須要脫毛，希望脫毛後可以提升自信。她直言，因為負擔不到雷射相關的手術費，計劃自己動手脫毛，看看效果如何。

事主帖文一出，吸引不少網民討論和留言，直斥極品媽寶男分手的爛藉口：「分手什麼鬼扯原因都聽過，朋友有姓氏不合分手的，比性事不合還爛」，「妳想太多了，有毛無毛都只是渣男想分手的藉口，不要因為他影響到妳」。

亦有網民安慰事主：「一個男人不愛你的時候就算妳超正都可以挑刺，愛你的時候就算菊花有毛也愛的要死，這種連分手都要拿媽媽出來擋的就生吧！妳值得更好的」，「就分啊，多棒啊還不用想理由就能脫離媽寶」，又有網友上載自己體毛盛極的雙腿，分享：「看我的腿, 但男友還是喜歡」。

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責任編輯︰王明芳